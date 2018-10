Tyrkiet anholder flere hundrede for at sende valuta ud af landet Iranere bag 28.088 konti i USA har ifølge tyrkiske myndigheder modtaget milliarder af tyrkiske lira.

Myndigheder i Tyrkiet har udstedt arrestordrer på 417 personer, der er mistænkt for at sende valuta ud af landet. Det skriver den tyrkiske udgave af tv-stationen CNN tirsdag.

Ifølge det statslige nyhedsbureau Anadolu er 216 af de 417 personer blevet anholdt.

I alt skal en værdi svarende til 2,7 milliarder kroner være sendt ud af landet ifølge myndighederne. Ifølge en udtalelse forbindes overførslerne til hvidvaskning.

En unavngiven chefanklager i Istanbul oplyser til CNN Türk, at pengene er sendt til konti i USA. Her har 28.088 konti angiveligt modtaget pengene. De mange konti kontrolleres af iranere i USA ifølge chefanklageren.

Chefanklageren oplyser, at efterforskningen er rettet mod personer, der »er gået efter den tyrkiske republiks økonomiske og finansielle stabilitet«.

Ifølge Anadolu er der foretaget anholdelser i 40 af Tyrkiets provinser.

At sende tyrkisk valuta ud af landet er blevet en politisk betændt sag, efter den tyrkiske lira faldt 40 procent i værdi målt mod den amerikanske dollar.

Det fik den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, til at råde tyrkerne til ikke at sende lira ud af landet.

»Vi vil ikke tilgive de personer, som forsøger at smugle penge ud af landet, med mindre det har til formål at vokse, udvikle og sprede deres forretning«, sagde Erdogan til tyrkiske virksomhedsledere i april.

Præsidenten har flere gange givet udtryk for, at det er hans opfattelse, at valutaens fald er et resultat af et økonomisk angreb iværksat af USA.

ritzau