En færge med 335 passagerer om bord er i brand i Østersøen. Det meddeler Litauens militær ifølge Reuters.

Det litauiske luftvåben har sendt en helikopter ud til færgen for at yde bistand. Der er ingen forlydender om, hvor alvorlig branden er.

En talsmand for militæret siger, at man har yderligere to helikoptere på standby.

Opdateres.

Ritzau