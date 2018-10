Først rystede jorden under Palu - så kom tsunamien: »Alt blev væltet rundt som i en kæmpe cementblander« Dødstallet bare vokser og vokser i det centrale Sulawesi i Indonesien.

En rædselsbølge fyldt af beton, træer, biler og et væld af ruiner forvandlede 86 unges bibellejr til et rent helvede, da jordskælvet og tsunamien fredag ramte Jonooge Kirkens forsamlingshus.

På et øjeblik var ikke kun fattigfolks træhuse i provinsbyen Palu, men også Guds Hus, bygget i beton, kastet omkuld, så kirkens gyldne kupler lå tilbage som forliste perler i et hav af ødelæggelse i Sigi-distriktet, hvor hundreder frygtes døde.

Indtil nu er 34 af bibellejrens unge fundet. Flere end 50 mangler, mens dødstallet bare vokser og vokser i det centrale Sulawesi i Indonesien.

Alt blev »væltet rundt som i en kæmpe cementblander«, siger Nigel Timmins, leder i Oxfam. Han siger til Al-Jazeera, at det vil tage uger at få overblik over katastrofens samlede omfang.

Hjemløse sover under åben himmel

I det overfyldte militærhospital i Palu ligger overlevende på madrasser mellem for længst optagne senge. I den centrale park sover hjemløse under åben himmel. Og foran politistationen søger ulykkelige familier efter deres forsvundne slægtninge under tæpper og presenninger over dem, som aldrig vågner.

Jordskælvet har flået hele bygninger itu, og tsunamien har dræbt et ukendt antal mennesker, mange af dem kastet til side af den voldsomme skylle af mudder og ruiner, som kom væltende ind over deres huse og deres liv.

Flere end halvanden million mennesker er berørt af tsunamien efter et jordskælv på 7,5 på Richter-skalaen. Deres veje er blokeret. Telefonlinjer er afbrudt. Lufthavnen er brudt op af skælvet, og International hjælp har svært ved komme frem.

Vand og mudder står somme steder fortsat højt. De overlevende savner drikkevand, mad og brændstof.

I et hus kunne hjælpearbejdere løfte den 15-årige Nurul Istikharah fri af mudder inde i hendes hus.

I et andet hus står en lænestol nærmest uberørt mellem det uoverskuelige kvas af rummets andre møbler og, hvad tsunamien har bragt med sig.

Indbyggere føler sig svigtet

I Hotel Roa Roa var der 50 gæster, da bygningen brasede sammen under jordskælvet. Kun tre er reddet levende, ni fundet døde, 38 fortsat forsvundet under ruinerne.

I Balaroa-kvarteret, som ifølge AP plejede at være et patchwork af asfalterede gader og fine huse, ser det ud som om, at alt – huse, biler, ja, alt - har været løftet op i luften og slynget tilbage mod jorden med brutal kraft. Tirsdag, fire dage efter jordskælvet og tsunamien, havde kvarteret stadig ikke modtaget hjælp, og vrede begyndte at gribe om sig blandt indbyggere, som føler sig svigtet.

»Jeg kunne intet gøre. Jeg kunne ikke bevæge mig – og jeg mistede min kone og døtre« Abdullah Sidik

Politiet forsøgte ifølge BBC’s korrespondent bruge magt for at hindre desperate folkemængder fra at storme en butik. Fra den ene side blev der kastet med sten. Fra den anden skød politiet med tåregas. Til sidste valgte politiet at lade folk vælte ind. En træt politimand spørger korrespondenten, hvad i alverden, han skulle stille op?

»Jeg blev slået omkuld bagfra af en betonvæg«, siger en lokal beboer, Abdullah Sidik, som fortæller al-Jazeera, at han var på vej til aftenbønnen, da jorden begyndte at skælve under ham. »Jeg kunne intet gøre. Jeg kunne ikke bevæge mig – og jeg mistede min kone og døtre«.

Han leder fortsat efter konen og døtrene, mens han også spørger efter hjælp fra sit regering. »Jeg vil gerne begrave min hustru og mine børn. Vær rar at hjælpe mig med at finde dem«.

Mange ofre er allerede bragt til friske massegrave. Palu slet ikke kan følge med det stigende antal døde.

Næsten 200.000 er blevet hjemløse med behov for øjeblikkelig hjælp, siger FN. Mange af de ramte områder har endnu slet ikke fået kontakt med hjælpeindsatsen.

Foto: Dita Alangkara/AP