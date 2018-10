Midt i eskalerende handelskrig: Kina er verdens mest optimistiske land Næsten ni ud af ti voksne kinesere ser lyst på deres lands fremtid, viser ny undersøgelse.

Umiddelbart skulle man tro, at der var en hel del at være bekymret for, hvis man var kineser. Landet står midt i en eskalerende handelskrig med USA, som nu er begyndt at gøre ondt på økonomien. Derudover er der et hav af andre problemer. Forurening, korruption, overvågning og massiv undertrykkelse fra statens side.

Men tro om igen. Tværtimod breder optimismen sig i Kina.

I hvert fald hvis man skal tro en ny undersøgelse udført af analyseinstituttet Ipsos og finansieret af Bill & Melinda Gates Foundation.

Kineserne optimister, europæerne pessimister

Undersøgelsen har ifølge det kinesiske netmedie Inkstone spurgt 40.506 mennesker i 15 forskellige lande om deres syn på fremtiden, og Kina slår klart ud som det mest optimistiske land.

88 procent af de adspurgte voksne kinesere ser lyst på fremtiden, mens kun 64 procent af adspurgte voksne amerikanere gør det samme. I både Sverige, Tyskland, Storbritannien og Frankrig ligger andelen af folk, der optimistiske på deres lands vegne, endda kun på mellem 50 og 60 procent.

Forklaringerne er tilsyneladende flere.

Et rigere Kina

Ifølge netmediet Inkstone anfører Ipsos selv, at Kina er blevet et mere velhavende samfund de seneste årtier. Blandt de adspurgte kinesere svarer 84 procent af de voksne og 92 procent af de unge (hovedsageligt defineret som mellem 12 og 15 år), at deres generation har det bedre end deres forældres generation.

Derudover anfører et flertal af de adspurgte kinesere, at de anser bæredygtighed, forurening og fattigdomsbekæmpelse som de vigtigste politiske spørgsmål.

Over for netmediet Inkstone peger Tao Yu, der er sociolog på University of Western Australia, på, at den kinesiske partiledelse i høj grad har adresseret netop disse tre spørgsmål i et forsøg på at opnå politisk legitimitet.

»De kinesiske myndigheder har fortolket deres tidligere nederlag som midlertidige tilbageslag. Derfor har folk en tendens til at se disse problemer som udfordringer, der kan blive overvundet i fremtiden«, siger han.

Blind optimisme

Der er dog angiveligt også en mindre flatterende årsag til den udbredte optimisme: den statslige censur af medierne og undertrykkelsen af al kritik, som kommer med en anden udlægning af virkeligheden end kommunistpartiets.

»Den kinesiske befolkning ser ikke det fulde billede. I sådan et miljø er den tillid, den har, en form for blind optimisme«, siger Chen Daoying, en politisk analytiker i Shanghai, til Inkstone.

Han peger også på, at kommunistpartiets ledelse har opfordret folk til at udvise »positiv energi« ved at have tiltro til landets fremtid, og at mange derfor måske er tilbageholdende med at udtrykke nogen form for pessimisme.

Verdens nye stormagter

Når det er sagt, kan Kinas optimistiske førerposition måske også hænge sammen med, at Kina er et land, der tilhører fremtiden. Kina er verdens andenstørste økonomi og vil inden for få år være den største. Den slags plejer at give en vis selvtillid, og det kan selv Donald Trump ikke lave om på.

I den sammenhæng er det også interessant, at Indien ifølge undersøgelsen Ipsos følger lige efter Kina. Her ser også langt over 80 procent af de adspurgte voksne lyst på fremtiden, selv om Indien ligesom Kina kæmper med tunge problemer som fattigdom, forurening og korruption.

Men samtidig vil Indien inden for få år være verdens mest folkerige land og vil derudover formentlig i løbet af et årti eller to blive verdens andenstørste økonomi med USA på en tredjeplads og EU et godt stykke længere nede ad listen.