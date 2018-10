New York Times piller ved Trumps egen historie om succes: Donald Trump var dollarmillionær allerede som otteårig

Ifølge Donald Trumps egen udlægning af sin vej til rigdom så forvandlede han med gåpåmod og evner et lån på én million dollar fra sin far til et forretningsimperium på ti milliarder dollar.

Men Trump har muligvis pyntet på historien.

The New York Times har gransket hundredvis af skatteindberetninger fra Donald Trumps far, Fred C. Trump. Resultatet af graverarbejdet er offentliggjort tirsdag.

Hovedpunkter fra avisens undersøgelse (beløb er omregnet til nutidsværdi):

Allerede som treårig tjente Donald Trump 200.000 dollar fra sin fars ejendomsselskaber.

Som otteårig var han millionær i dollar.

Inden han fyldte 17, havde hans far gjort ham til medejer af en boligblok med 52 lejligheder.

Kort efter sin universitetstid modtog han årligt et beløb på én million dollar fra sin far.

Beløbene voksede, som årene gik. Da Donald Trump var i 40'erne og 50'erne, fik han over fem millioner dollar om året fra sin far.

Skattedokumenterne afslører, at Donald Trump sammenlagt modtog mindst 413 millioner dollar fra sin fars ejendomsimperium.

Det største enkeltstående beløb kom til udbetaling lang tid efter Fred Trumps død i juni 1999.

I maj 2004 solgte Donald Trump og hans søskende det livsværk, som faren havde brugt 70 år på at opbygge. Donald Trumps andel var på 177,4 millioner dollar eller 236,2 millioner dollar i nutidsværdi.

Pengemagasinet Forbes seneste skøn for Donald Trumps nettoformue lyder på 3,1 milliarder dollar.

Kilde: The New York Times, Forbes.

ritzau