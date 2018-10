Tænketank advarer: USA's kongres har godkendt ny gæld for 2400 milliarder dollar

Kongressen i Washington godkendte i løbet af det netop afsluttede finansår yderligere statsgæld på 2400 milliarder dollar.

Det viser en rapport fra den uafhængige tænketank Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), der siden 1981 har haft fokus på de offentlige budgetter.

»I en tid hvor gælden allerede er rekordstor og vokser uholdbart, er det utroligt uansvarligt at lægge 2,4 billioner oveni den forventede fremtidige gæld«, skriver tænketanken ifølge netmediet The Hill.

Beløbet dækker den samlede gæld frem til 2027 fra nye love vedtaget i finansåret 2018, der sluttede den 30. september.

Især to nye love er med til at pumpe det samlede beløb op: Præsident Donald Trumps skattenedsættelser, som blev stemt igennem Kongressen af Republikanerne i december 2017 samt en aftale om at øge statens udgifter, som også fik støtte fra Demokraterne.

I april estimerede Kongressens Budgetkontor (CBO), at USA's offentlige gæld vil stige fra 14.600 milliarder dollar i 2017 til 27.100 milliarder dollar i 2027.

Ifølge rapporten fra CRFB vil USA's underskud på statsbudgettet i finansåret 2019 stige til 973 milliarder dollar.

At gælden vokser ventes at føre til højere rentebetalinger, påpeger The Hill.

Det indebærer, at den amerikanske stat i fremtiden skal bruge flere penge på at betale renter og afdrag på gælden frem for at bruge pengene på andre statslige opgaver, skriver mediet.

