Dansende May forsvarer brexitplan: Men vil ikke lave en aftale med EU for enhver pris

Til tonerne af Abbas 'Dancing Queen' danser Storbritanniens premierminister, Theresa May, selvironisk på scenen til sin tale for sit partis konvent i Birmingham onsdag.

Fra talerstolen forsvarer hun sin plan for Storbritanniens exit fra EU, dagen efter at hendes tidligere udenrigsminister Boris Johnson gik helhjertet til angreb på Mays plan.

Planen er ifølge Johnson udemokratisk og 'en politisk ydmygelse'.

May forsvarer sig ved at sige, at det ikke er overraskende, at der er forskellige holdninger til, hvordan Storbritannien skal forlade EU.

Hun afviser Johnsons angreb om, at hendes plan - den såkaldte Chequers-plan - vil slavebinde Storbritannien til regler fra EU selv efter et exit fra unionen.

Ifølge May vil Chequers-planen tillade Storbritannien at lave sine egne handelsaftaler.

Samtidig noterer May, at hun ikke vil lave en aftale med EU for enhver pris. Det er til trods for, at det ifølge May vil være et dårligt resultat for både EU og Storbritannien, hvis ikke en aftale falder på plads.

Premierministeren afviser også idéen om endnu en folkeafstemning, som hun mener, vil være politikernes måde at fortælle befolkningen, at den tog fejl.

I størstedelen af talen holdt May sig til indenrigspolitiske emner som sundhedspolitik, politisk chikane og finanspolitik.

Hun forsøgte også at lave sjov med sin tale fra sidste år, der blev bemærket for flere uheldige elementer. Dels fik May en hoste, hun ikke kunne kontrollere, og dels faldt en del af sloganet bag hende ned. Begge dele mens May talte.

Den dansende entre var tilsyneladende en selvironisk tilgang til det ry, som en danser med et begrænset repertoire, som May ifølge nyhedsbureauet AP har pådraget sig.

