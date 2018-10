Diplomatisk giga-brøler: Trump fornærmer, ydmyger og ringeagter den saudiske konge USA s præsident taler nedladende om sin gode allierede og – hidtidige – ven, den saudiske monark.

Kongen Salman – fuldt navn: Salman bin Abdulaziz bin Abdul Rahman bin Faisal bin Turki bin Abdullah bin Mohammed bin Saud Født 31 december 1935 Konge siden januar 2015 – arvede magten fra sin bror Behøver sin families opbakning – står ikke til ansvar over for sin befolkning. Én af verdens aller rigeste mænd

Mere pinligt, mere ydmygende, mere respektløst kunne præsident Trump knapt tale til sin gode ven, den saudiske monark.

Det startede venligt, sent tirsdag dansk tid.

Trump sagde: »Jeg elsker kongen, Kong Salman« – den saudiske magthaver.

Men så foldede Trump sig ud ved et vælgermøde i Mississipi:

Konge – vi beskytter dig – du ville ikke være der i to uger uden os... -Trump til den saudiarabiske monark...

»Jeg sagde (til monarken): »Konge – vi beskytter dig – du ville ikke være der i to uger uden os – du er nødt til at betale for dit militær«.

Det er ikke refereret i saudiarabiske aviser og bliver det næppe heller. Men saudiarabere følger med i internationale medier. Trumps udsagn er allerede topnyhed i al-Jazeera.

Den amerikanske leder overtræder alle forskrifter i enhver håndbog for diplomati og godt venskab i Mellemøsten.

Den saudiske monark, Salman bin Abdulaziz Al-Saud – efterfølger af statens grundlægger, al-Saud, som opkaldte landet efter sig – vil ikke tiltales »Konge«, men »Deres Majestæt«.

Majestæten beder ikke om kærlighed – men om respekt.

Majestæten værdsætter utvivlsomt amerikansk samarbejde – men ikke patronisering.

Majestæten tager utvivlsomt også for givet, mellem venner, at USA's militær vil beskytte kongedømmet – men nægter at betragte det som en forudsætning for sin egen magt eller sin stilling.

Tværtimod: Majestæten vil se samarbejdet som en gensidig fordel.

Direkte fornærmende

Majestæten vil opfatte det som direkte fornærmende, at Trump anfægter det saudiske kongehus’ evne til beskytte sig selv.

Majestæten vil også opfatte det som fornærmende, hvis Trump antyder, at kongehuset og dets stabilitet er truet.

Endelig vil Majestæten finde det regulært nedladende, at Trump overhovedet stiller spørgsmålstegn ved, om Saudi-Arabien betaler sine regninger. Kong Salman sætter en ære i at betale. Og saudiske konger ved, at de i årevis har hørt til de bedst betalende kunder i USA's våbenindustri.

Kort sagt: Trump har begået en diplomatisk giga-brøler.

Han har hånet den allierede, han ved sin tiltræden for halvandet år siden valgte at besøge allerførst på sin allerførste store rejse.

Midt i nært samarbejde

Det er muligt, at Trump selv vil glemme, hvad han sagde, eller allerede har glemt det.

I Saudi-Arabien glemmer man ikke fornærmelser, heller ikke – eller slet ikke – fra venner.

Trumps udfald mod Majestæten vil også undre tidsmæssigt, fordi USA i øjeblikket har stærkt brug for Saudi-Arabien i Trumps politiske og økonomiske pres på Iran. Her deler USA og Saudi-Arabien interesser. Og ingen -- bortset fra Israel – støtter Trumps kampagne mod det iranske præstestyre så stærkt som netop Saudi-Arabien.

De to statsledere – Trump og Salman – har netop talt sammen i weekenden. Trump ringede til Kong Salman for at bede om saudisk støtte til at sikre stabilitet på oliemarkedet. Prisen på råolie er gået op til 75 US dollars for en tønde råolie, 159 liter, blandt andet på grund af presset på Iran, og USA ønsker saudisk hjælp – dvs en forøgelse af saudisk olieeksport – for at hindre prisen i at stige yderligere.

Det skar Trump ud i pap ved FN's generalforsamling:

USA forsvarer mange af de arabiske oliestater »uden at få noget til gengæld», sagde Trump ifølge al-Jazeera, »og så drager de fordel af os ved at give os høje oliepriser. Ikke godt. Vi vil have, at de holder op med at hæve priserne. Vi vil have, at de begynder at sænke priserne«, sagde Trump.

Men, jo – Trump startede med at sige: »Jeg elsker kongen«.