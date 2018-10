Soldater skal åbne ild mod tyve i Sulawesis tsunamiområde

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Indonesiske soldater har fået ordre til at åbne ild mod personer, der gribes i at plyndre i jordskælvs- og tsunamiområdet på øen Sulawesi i Indonesien. Det siger oberst Ida Dewa Agung Hadisaputra fra militæret på øen. Ordren er kommet, efter at desperate mennesker har foretaget plyndringer i og omkring byen Palu for at finde mad og vand. Det lokale politi siger, at snesevis er blevet anholdt for plyndringer. »Hvis der foretages plyndringer igen, vil vi hurtigt skyde varselsskud og herefter skyde for at standse gerningsmanden«, siger obersten til journalister i Palu. »Vi kunne tolerere plyndringer på den første og den anden dag, fordi folk havde brug for disse ting. Men på den tredje dag begyndte de også at stjæle ting som elektronisk udstyr«. Videre siger obersten, at hvert køretøj, der fragter forsyninger, vil blive bevogtet med fem væbnede vagter. Politiet har i mange tilfælde stået og set på, at mennesker har plyndret butikker for vitale varer, som der har været mangel på siden jordskælvet og tsunamien i fredags. Over 1400 mennesker er meldt dræbt. Læs også: Først rystede jorden under Palu - så kom tsunamien: »Alt blev væltet rundt som i en kæmpe cementblander« FN's humanitære kontor siger, at næsten 200.000 mennesker i katastrofeområdet har brug for hastehjælp, herunder titusindvis af børn. Anslået 66.000 boliger er ødelagt eller beskadiget. Nyhedsbureauet Reuters skriver, at der er frygt for, at dødstallet stiger. De fleste bekræftede omkomne er fundet i den lille by Palu 1500 kilometer nordøst for den indonesiske hovedstad, Jakarta. Der er fortsat ikke overblik over ødelæggelser og tab af menneskeliv i mere afsidesliggende egne. Der er ikke kommunikationsforbindelser til mange af stederne. Broer er ødelagte, veje er blokeret af mudderskred. Reuters skriver, at det er lykkedes at komme igennem på telefonen til Johnny Lim, der ejer en restaurant i byen Donggala. Han siger, at han overlever ved at spise kokosnødder. »Det her er en zombieby. Alt er ødelagt. Der er ikke noget tilbage. Vi kører på det sidste. Ingen mad, ingen vand«. ritzau