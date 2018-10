Sagen forfra: FBI's lyn-tjek af Kavanaugh holdes i kort snor Striden om, hvorvidt dommer Brett Kavanaugh skal godkendes til USA's magtfulde højesteret, gik den seneste uge fra dramatisk til radioaktiv. En rasende Kavanaugh gik til modangreb på sine anklagere, hvilket begejstrede præsident Trump, men i andres øjne diskvalificerede ham som dommer. Trump blev tvunget til at bestille en lynscreening hos FBI af dommeren, der beskyldes for som ung at have begået seksuelle overgreb. Republikanerne har på forhånd planlagt en afstemning i Senatet denne fredag.

