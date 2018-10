Hvad er det, der går galt for Macron? Topministre flygter fra egenrådig præsident Macron lytter ikke, og nu forlader selv hans nærmeste støtter ham. Macron er blevet banal.

Emmanuel Macron lovede at bryde med politiske traditioner og nedbryde tabuer, da han for godt et år siden blev præsident. Moderate borgerlige og socialdemokratiske toppolitikere meldte sig under hans faner ligesom miljøbevægelsens største navn, og ’Revolutionen’, titlen på Emmanuel Macrons politiske kampskrift, var i gang.