Fan Bingbing, en af Kinas mest kendte skuespillere, siger undskyld for at have snydt i skat: Jeg skammer mig De kinesiske myndigheder har indledt en omfattende kampagne mod landets kulturelite, der skal sikre, at alle betaler skat, og at kendte skuespillere ikke længere kan få skyhøje gager.

Fan Bingbing var indtil for få måneder siden en af Kinas mest feterede - og velbetalte - skuespillere.

Så sent som i maj i år dukkede hun op ved filmfestivalen i Cannes sammen med andre internationale filmstjerner som Jessica Chastain og Marion Cotillard, og forrige år udnævnte Forbes Magazine hende til at være verdens femte bedst betalte skuespiller.

Men ligeså højt Fan Bingbing kom på tinderne, ligeså langt ned er hun nu faldet.

I denne uge idømte de kinesiske skattemyndigheder hende en bøde på omkring 443 millioner kroner, fordi hun og ansatte i hendes produktionsselskab ifølge myndighederne havde underrapporteret de reelle indkomster ved mindst fire filmproduktioner.

En af disse var en krigsfilm, hvor Fan Bingbing spiller sammen med den amerikanske skuespiller Bruce Willis. Filmen, der har været omtalt under de to amerikanske titler 'Air Strike' og 'Unbreakable Spirit', skulle angiveligt have haft premiere senere i denne måned, men det er nu uklart, om det vil blive tilfældet.

Bekender synder

Selv har Fan Bingbing ikke været set i offentligheden de sidste tre måneder, men i denne uge undskyldte hun offentligt for sin skatteunddragelse, da hun modtog sin millionbøde.

»Jeg har været igennem smerte og lidelse, som jeg aldrig har oplevet før. Jeg er gået igennem en dyb og grundlæggende selvrefleksion. Jeg skammer mig og føler mig skyldig for det, jeg har gjort«, skrev hun på Weibo - Kinas svar på Twitter.

Sagen begyndte, da en tidligere vært på kinesisk statstv beskyldte hende for skattesnyd og lagde to billeder op på Weibo. Det ene viste, at hun havde indgivet en indtægt på omkring 10 millioner kroner til skattevæsnet for hendes rolle i en film, mens det andet billede viste hendes rigtige kontrakt, hvor hun blev betalt knap 50 millioner kroner.

Den form for dobbelt bilagsføring bliver i Kina kaldt for 'yin og yang' og er velkendt i den kinesiske filmbranche.

Opslaget på Weibo fik skattemyndighederne til at indlede en undersøgelse mod Fan Bingbing, som samtidig var et signal til resten af den kinesiske kulturelite om, at ingen længere kan føle sig sikker, uanset hvor kendt og rig man måtte være.

Partiets autoritet på spil

Siden den kinesiske præsident, Xi Jinping, kom til magten i 2012, har han ledet en omfattende korruptionskampagne. Den skal sikre, at kommunistpartiet bevarer sin legatimitet i befolkningens øjne og ikke lider samme skæbne som kommunistpartiet i det gamle Sovjetunionen, hvor magtmisbrug og selvtildelte privilegier førte til partiets fald.

Kampen mod kulturelitens skattesnyderi skal ses i det samme lys. Den kinesiske partiledelse vil ikke tolere, at der er udvalgte og feterede grupper af befolkningen, som står over loven og ikke bidrager til den fælles opbygning af det kinesiske samfund efter de idealer, som partiet dikterer.

Det statslige kinesiske nyhedsbureau, Xinhua, som normalt fungerer som talerør for den kinesiske topledelse, skar i en artikel onsdag dette budskab helt ud i pap.

Her udtalte Lin Yongjian, der er leder af kunstnernes forening inden for kinesisk tv, at landets kunstcirkler støttede straffen mod Fan Bingbing.

»Filmstjerner laver lette penge. Med deres berømthed og rigdom vælger de ikke at leve op til deres skatteforpligtelser. Det er ikke ok«, sagde han.

Kort tid efter at skattemyndighederne indledte deres undersøgelse af Fan Bingbing, kom partitoppen også med nye regler for skuespilleres indtægter. Fremover må en skuespiller ikke tjene mere end 70 procent af, hvad alle de medvirkende tjener eller mere end 40 procent af de samlede udgifter til filmproduktionen.