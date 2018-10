En betjent er død og seks såret af skud i South Carolina Syv politifolk blev ramt af skud i forsøg på at overmande en person, der holdt børn som gidsler i hus.

En betjent er død og seks andre betjente er såret efter en konfrontation med en bevæbnet mand i den amerikanske delstat South Carolina onsdag.

Efter to timer lykkedes det politiet at anholde den formodede gerningsmand, der under skudvekslingen med politiet holdt børn som gidsler i et hus.

Det oplyser myndighederne i byen Florence.

Dramaet begyndte ved firetiden onsdag eftermiddag lokal tid.

Tre betjente ankom til en adresse i et mondænt boligområde i Florence i forbindelse med en uoplyst politiforretning.

Inde fra boligen skød manden mod de tre, som alle blev ramt.

Derefter åbnede han ild mod snesevis af andre politifolk, som kom deres kolleger til undsætning.

Fire blev ramt, heraf den ene fatalt, oplyser politichef i Florence Allen Heidler ifølge AP.

Politiet måtte tage et skudsikkert køretøj i brug for at redde de sårede betjente væk fra skudlinjen.

Den dræbte betjent havde for nylig fejret 30 års jubilæum som ordenshåndhæver i Florence, oplyser en talsmand for byrådet.

»Jeg vil bede jer om at sige en bøn for den familie, der har mistet den modigste betjent, jeg nogensinde har kendt«, sagde en tydeligt berørt Allen Heidler på et pressemøde.

Skyderiet fandt sted i Vintage Place vest for Florence. Dyre murstensboliger med velholdte haver pryder kvarteret, skriver AP.

Politiet i Florence har ikke sagt noget om en mulig årsag til, at manden åbnede ild eller offentliggjort hans identitet. Tilstanden for de seks sårede betjente kendes heller ikke.

De børn, som befandt sig huset med den mistænkte mand, er ifølge flere medier i god behold.

Det er anden gang på få uger, at Florence med omkring 38.000 indbyggere tiltrækker sig national og international opmærksomhed.

Byen, der ligger omkring 120 kilometer øst for delstatshovedstaden Columbia, blev ramt af oversvømmelser, da en orkan i midten af september trak ind fra Atlanterhavet og hærgede flere delstater i det sydøstlige USA, skriver Reuters.

Orkanen var for øvrigt navngivet Florence.

Onsdagens skyderi er det andet i år i South Carolina, hvor adskillige betjente er blevet ramt.

I januar skød en 47-årig tidligere bankmand fire betjente og dræbte den ene, efter at hans kone havde kontaktet alarmcentralen, fordi manden bankede hende.

Med det seneste drab på en betjent har 108 amerikanske politifolk ifølge CNN mistet livet under tjeneste hidtil i år.

ritzau