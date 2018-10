Her er den kolde hjerne bag de konservatives overtagelse af USA's højesteret Selv blandt republikanere er Mitch McConnell upopulær, men det er ham, der former den verden, vi lever i, siger forfatter. Dommer Kavanaugh er hans svendestykke.

Det er præsident Donald Trump, der formelt har nomineret dommer Brett Kavanaugh til højesteret, men det er Mitch McConnell, der har gjort det muligt.

Faktisk har den magtfulde leder af det republikanske flertal i Senatet planlagt det i årevis. Allerede i sommeren 2017 overhørte den politiske journalist Joe Perticone tilfældigt Mitch McConnell sige til sin hustru på Massachusetts Avenue i Washington, D.C., at han virkelig gerne ville have fat i Anthony Kennedys stol i højesteret. Journalisten tweetede det ud.

Walking along Mass Ave, casually overhead Mitch McConnell walking w/ wife Elaine Chao say "I'd really like to get that Kennedy slot" — Joe Perticone (@JoePerticone) 9. juli 2017

Det var næsten et år før, at Anthony Kennedy – der ofte har været den afgørende dommer mellem konservative og liberale – i juni i år chokerede ved at annoncere sin pensionering. Dermed gav han den 76-årige McConnell chancen for at fuldføre en plan, han i årevis har arbejdet på med alle midler.

Denne fredag har Mitch McConnell planlagt en procedureafstemning i Senatet om den stærkt konservative Brett Kavanaugh. Hvis McConnell får et flertal med sig, kan han takket være nye regler, som han selv står bag, afholde en endelig afstemning med simpelt flertal om Brett Kavanaugh 30 timer senere. Efter tre årtiers ofte kyniske politiske manøvrer kan Mitch McConnell lørdag aften måske sikre sin politiske arv: et klart og solidt konservativt flertal i den amerikanske højesteret.

Flere penge i politik

Senatoren fra sydstaten Kentucky har aldrig udvist nogen dyb interesse for specifikke politiske emner. Han er altid gået meget op i det politiske spil.

McConnell blev valgt ind i Senatet i 1984, og hans første mærkesag havde en klar taktisk dimension. Han kæmpede i årevis for at fjerne loftet over, hvor meget lobbyister må donere til politiske kampagner. Han argumenterede for, at det handler om ytringsfrihed, men han skjulte ikke sin taktiske motivation, nemlig at han med en begrænset valgkampappel havde brug for kampagnepenge, skrev journalisten og forfatteren Alec MacGillis denne sommer i et indlæg i avisen The New York Times. Alec MacGillis er forfatter til biografien 'Kynikeren: Mitch McConnells politiske uddannelse'.

Mitch McConnells kampagne blev kronet med succes i 2010, da højesteret med stemmerne 5-4 fjernede loftet for erhvervslivets støtte i en sag kendt som 'Citizens United'.

I samme periode organiserede Mich McConnell den massive republikanske blokade af den demokratiske præsident Barack Obamas politik. Ifølge Alec MacGillis beregnede Mitch McConnell, at hvis republikanerne fik det politiske system til at gå i stå – selv om det nogle gange krævede, at partiet gik imod ting, man egentlig ikke var imod – så ville vælgerne blive vrede og bebrejde demokraterne, som jo havde magten.

Det virkede. Republikanerne stormede frem ved midtvejsvalget i 2010 på en bølge af politikerlede.

Mitch McConnell gjorde flittigt brug af en af Kongressens gamle regler kaldet en 'filibuster'. Filibusteren giver mindretallet mulighed for at blokere flertallet i visse vigtige spørgsmål og skulle dermed fremme et samarbejde over midten. McConnells republikanere brugte filibusteren til at blokere mange af Obamas udnævnelser til domstole rundt omkring i USA. Demokraterne var vrede og aktiverede et 'atomvåben'. De ændrede reglerne, så dommere kunne godkendes til lavere domstole med et simpelt flertal på 51 senatorer frem for 60. Mitch McConnell skældte ud.

Mitch McConnells mest ekstreme powerplay kom, da det konservative ikon i højesteret, Antonin Scalia, døde i februar 2016. McConnell handlede hurtigt. Få timer efter dommerens død bekendtgjorde han til Barack Obama, at det republikanske flertal end ikke ville afholde en høring for en ny kandidat, ligegyldigt hvem det var. Det skulle en ny præsident have lov til, selv om der stadig var 11 måneder tilbage af Obamas præsidentskab. Demokraterne er stadig rasende. Barack Obama nominerede den midtsøgende og ældre dommer Merrick Garland, men Mitch McConnell lagde armene over kors og skabte egenhændigt et nyt parlamentarisk princip.

Blokaden var upopulær i den brede befolkning, men den slags er McConnell kendt for at være ligeglad med. Han så en chance for at besætte den ledige stol med en konservativ, og han så en taktisk mulighed for at bruge processen i valgkampen.

Byggematadoren Donald Trump havde et stort problem med de evangeliske og meget konservative grupper, som udgør McConnells base. Trump var faktisk kendt som aborttilhænger, men han var meget fleksibel. Journalisten Bob Woodward beskriver i bogen 'Fear', hvordan højrefløjsaktivisterne Steve Bannon og David Bossie allerede i 2010 besøgte Donald Trump i Trump Tower i New York. Hvis Trump skulle have en chance som republikansk præsidentkandidat skulle han være 'pro life' – imod abort, men desværre var han meget 'pro choice' – for abort, sagde Bossie ifølge bogen og pegede på Trumps økonomiske donationer og tidligere udtalelser.

»Det kan ordnes«, sagde Trump. »Bare fortæl mig, hvordan man fixer det. Jeg er – hvad kalder du det? Pro-life«, sagde Donald Trump ifølge Woodward.

I valgkampen i 2016 gjorde Donald Trump udnævnelsen af abortmodstandere til højesteret til et centralt valgkampløfte. En fjerdedel af hans vælgere sagde ifølge meningsmålinger, at det var den mest afgørende faktor for deres valg.

Da Donald Trump i januar 2017 overtog Det Hvide Hus, overtog han også 100 ledige dommersæder, som Mitch McConnell nu arbejder på at få besat med unge, konservative dommere, der kan sidde i mange år.

Under en tale i marts i år kaldte Donald Trump de mange ledige dommersæder »en gave fra himlen«.