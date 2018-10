Saudiarabisk kommentator kom aldrig ud: Kronprinsens kritiker inviteret ind på konsulat - og dér forsvandt han

Han har derfor ikke lagt skjul på, at det var frygt, der fik ham til at gå i eksil sidste år. »Det var ved at blive så kvælende derhjemme, at jeg begyndte at frygte for mig selv«, sagde han til The Wall Street Journal efter, at han var gået i eksil.

»Vi følger situationen tæt«, siger redaktør på The Washington Post, Eli Lopez, efter Khashoggis forsvinden.

»Det vil være urimeligt og uhyrligt, hvis han er blevet tilbageholdt på grund af sit arbejde som journalist og kommentator«.

Magtfuld kronprins

De seneste to år har bragt talrige vidnesbyrd om, at saudiarabiske kritikere af kronprinsen lever livet risikabelt, og at de saudiske myndigheder går over vanlige grænser.

Kronprins Mohammed bin-Salman lod tidligere på året flere hundrede stenrige forretningsfolk og slægtninge indespærre på et hotel i hovedstaden Riyadh, hvor han afkrævede dem enorme pengebeløb til gengæld for deres frihed.

En af de indespærrede var Khashoggis ven og sponsor, Alwaleed Bin Talal, som finansierede en tv-satellitkanal, Al-Arab, hvor Khashoggi tjente som redaktør. Den sendte fra Bahrain, indtil kronprinsen tvang selskabet til at lukke.

Kronprinsen har siden sin udnævnelse sidste år pålagt saudiarabiske medier hårdere censur.

En libanesisk regeringsleder blev sidst i 2017 tilbageholdt og motiveret til at opsige sin stilling under et hastebesøg, han var inviteret til i Saudi-Arabien.