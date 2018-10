Håb om afslutning på sekterisk rivalisering: Irak får ny teknokrat-regering med kurdisk præsident Arabiske og kurdiske partier lægger låg på sekterisk opgør og udpeger en kurdisk ingeniør til præsident og en arabisk økonom til regeringsleder. Ideen om kurdisk løsrivelse er lagt på hylden.

Den kurdiske politiker Barham Salih bliver Iraks nye præsident.

Han har tidligere været regeringsleder i den selvstyrende kurdiske region i Nordirak og vicepremierminister i det samlede Irak.

Det er kun et år siden, at det arabiske styre i Iraks hovedstad, Bagdad, og regeringen i den kurdiske region var på vej i regulær krig, fordi kurderne holdt en folkeafstemning om løsrivelse og uafhængighed.

Omkring 92 pct. af de kurdiske vælgere stemte dengang for oprettelsen af en uafhængig kurdisk stat. Det blev lodret afvist af regeringen i Bagdad, som både havde politiske og økonomiske bevæggrunde til at afvist kurdisk løsrivelse. Dels rummer det kurdiske område fede oliekilder, som Iraks økonomi er afhængig af. Dels har arabisk nationalisme i Irak aldrig accepteret ideen om, at kurderne skulle have ret til selvstændighed i et område, som også de arabiske irakere gør krav på.

Bagdad kaldte den kurdiske folkeafstemning ulovlig og sendte militære tropper mod nord. Her fortrængte de kurdiske »peshmerga-styrker« fra de mest olierige områder ved den historiske storby, Kirkuk.

Men en uofficiel aftale mellem de dominerende arabiske og kurdiske partier har siden den amerikanske invasion, der væltede diktatoren Saddam Hussein i 2003, fastholdt, at præsidenten for Irak rekrutteres af de kurdiske partier. Samme aftale sikrer, at regeringslederen er shiitisk araber, mens formanden for parlamentet skal være sunnitisk araber.

Posten som præsident er symbolsk vigtigt, om end politisk af mindre betydning.

Ny regering inden en måned

Den 58-årige Salih, ingeniør-uddannet i Storbritannien, opfattes som politisk moderat. Han havde formelt to uger til at udpege en ny premierminister i Irak, da hans valg var sikret tirsdag aften, men har allerede peget på den politiske veteran Adel Abdul Mahdi, økonom og tidligere olieminister, som sin kandidat til posten som regeringsleder.

Den 78-årige Mahdi har nu en måned til at forme en ny regering og få den godkendt af det irakiske parlament, skriver al-Jazeera.

Det afslutter flere måneders tovtrækkeri efter Iraks parlamentsvalg i maj.

Både USA og Iran - de største rivaler om indflydelse i Irak - har begge tilkendegivet, at de vil støtte Barham Salih som præsident. Han har også fået støtte fra den største religiøse leder i det shiitiske Sydirak, Ali al-Sistani, og fra den shiitiske prædikant Muqtada al-Sadr.

Vil værne om Iraks enhed

Salih lover ifølge Middle East Eye at værne om Iraks sikkerhed og enhed. Ikke mere snak om kurdisk løsrivelse. Valget af ham i det irakiske parlament var overvældende med 219 stemmer mod kun 22 til en kandidat, der repræsenterede forslaget om en folkeafstemning om uafhængighed sidste år.

Regeringslederen i den kurdiske region, Nechirvan Barzani, der ikke støttede Barham Salih i præsidentvalget, lover alligevel at støtte en indsats for at forene Irak, rapporterer det kurdiske nyhedsbureau, Rudaw.

Makkerparret Salih og Mahdi, som også er gamle venner, betragtes som teknokrater.

Deres valg tyder på et brud med den sekteriske politik, som har domineret Irak siden diktaturets fald. Deres opgave bliver at samle Irak efter 15 års interne stridigheder og en ødelæggende militær konflikt med IS-bevægelsen, at få bugt med en sejlivet korruption og skabe en økonomisk vækst, som også kan skaffe jobs til Iraks unge, som er ramt af monumental arbejdsløshed.