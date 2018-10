Nu har Senatet set FBI-undersøgelse af Kavanaugh - tre republikanere tvivler stadig Tvivlende republikanere er tilfredse med undersøgelsen om voldtægtanklagerne mod Brett Kavanaugh, men de peger endnu ikke på, at han skal være USA's næste højesteretsdommer.

Efter at FBI torsdag fremlagde sin undersøgelse for Senatet, er det stadig ikke afgjort, om Brett Kavanaugh bliver den nye højesteretsdommer i USA.

Undersøgelsen blev fremlagt i ét eksemplar for Senatet. Den er omkring 50 sider lang og består af vidneinterviews, der skal klarlægge, hvorvidt Kavanaugh forsøgte at voldtage psykologiprofessoren Christine Blasey Ford i 1982.

Hvordan Senatet tager imod rapporten er afgørende for, om Brett Kavanaugh bliver valgt til embedet. For en uge siden sad han i en lang afhøring i Senatets retsudvalg, men afhøringen var ikke nok, og derfor blev FBI sat til at lave lynrapporten.

I øjeblikket er der tre republikanske senatorer, der ikke har taget stilling til, om Kavanaugh skal være den nye højesteretsdommer. To af dem skal sige ja til Kavanaugh, før han er sikret den magtfulde position.

Efter at have set rapporten fortalte to af de tre senatorer, at de var tilfredse med FBI-undersøgelsen. De nægtede dog at sige, om de ville stemme for Kavanaughs udnævnelse.

»Vi har ikke set nogen yderligere, bekræftende information«, sagde den tvivlende senator Jeff Flake, der var manden, der krævede, at FBI skulle lave undersøgelsen.

En time til at se rapporten

De republikanske senatorer fik sammenlagt en time til at gennemgå rapporten, men en af tvivlerne, Susan Collins, udbad sig mere betænkningstid, før hun ville tage sin endelige beslutning.

»Det ser ud til at være en meget grundig undersøgelse, men jeg vil senere i dag tage mig tid til personligt at læse interviewene«, sagde Susan Collins.

Ifølge de demokratiske senatorer har hun også god grund til at granske rapporten grundigt. Rapporten er nemlig slet ikke omfattende nok til at være legitim, mener de.

Det betyder blandt andet, at demokratiske senator Heidi Heitkamp har sagt, at hun ikke vil stemme for Kavanaughs udnævnelse. Heitkamp var en af de to demokratiske senatorer, der ikke havde besluttet sig, før de så rapporten. Som en af de eneste demokrater stemte hun ellers for udnævnelsen, at Neil Gorsuch skulle udnævnes som højesteretsdommer, da han sidste år blev nomineret som højesteret af Donald Trump.

De demokratisk senatorer anklager blandt andet Det Hvide Hus for at give instruktioner om, at FBI skulle udelade nøglevidner fra interviewlisten, og derfor er der stadig spor, der ikke er efterforsket.

»Det ser ud, som om de har blokeret FBI fra at gøre sit job«, sagde den demokratiske senator Dianne Feinstein, mens hun refererede til Det Hvide Hus. Hun sidder i Senatets retsudvalg og sagde endvidere:

»Det mest bemærkelsesværdige ved denne rapport er, hvad der ikke står i den«.

Hun bliver bakket op af den demokratiske senator Chuck Schumer, der vil have rapporten offentliggjort, så alle amerikanere kan se dens indhold med behørige udeladelser. Han mener nemlig, at den indeholder nye ubehagelige informationer.

De nye informationer har republikanerne dog svært ved at få øje på. De vil have, at den endelige afstemning om Brett Kavanaughs udnævnelse skal ske i dag, og mener ikke, at rapporten er til skade for den anklagede dommer.

»Der er ikke noget i den, vi ikke allerede vidste. Disse ubekræftede beskyldninger er entydigt og gentagne gange blevet rettet mod dommer Kavanaugh, og hverken den juridiske komite eller FBI kunne finde nogen tredjepart, der kan bekræfte nogen af beskyldningerne«, sagde den republikanske senator Charles Grassley, der er formand for Senatets retsudvalg.

Netop spørgsmålet om, hvad der kan bevises eller ej, er sagens omdrejningspunkt. Selv om tre kvinder har anklaget ham for seksuelle angreb, og tidligere studiekammerater har beskrevet, hvordan han blev krigerisk og aggressiv, når han blev fuld – hvilket skete hyppigt – mangler det fældende bevis dog stadig. Derfor står sagen og vakler mellem de efterhånden mange anklagere og Kavanaughs ord.