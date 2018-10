Trumps kandidat fortryder: Kavanaugh beklager følelsesudbrud under høring Højesteretskandidaten skriver i kronik, at han fortryder visse udtalelser fra høring om overgrebsanklager.

Den omstridte højesteretskandidat Brett Kavanaugh er ikke helt tilfreds med den måde, han håndterede en høring i Senatets retsudvalg i sidste uge.

»Jeg har muligvis været for følelsesladet til tider, skriver Kavanaugh i en kronik i den amerikanske avis Wall Street Journal.

Kronikken bliver bragt, efter at FBI torsdag fremlagde sine konklusioner oven på en uges efterforskning af beskyldningerne om seksuelle overgreb, der er rettet imod ham.

Efterforskningen blev iværksat efter en høring i retsudvalget i sidste uge. Her fortalte den 51-årige psykologiprofessor Christine Blasey Ford, at Brett Kavanaugh havde forgrebet sig på hende til en privat fest i begyndelsen af 1980'erne.

Brett Kavanaugh fik efterfølgende lov til at forsvare sig mod anklagerne under høringen. Her var den 53-årige højesteretskandidat flere gange på grådens rand og virkede vred.

I sin kronik skriver Kavanaugh, at hans vidneudsagn 'afspejlede min overvældende frustration over at være uretmæssigt anklaget'.

Han indrømmer samtidig, at hans 'tone var for skarp', og at han sagde 'et par ting', som han ikke burde, under høringen.

Kavanaugh understreger i kronikken, at amerikanerne kan stole på, at han vil være en 'afbalanceret dommer', hvis han bliver stemt ind i USA's højesteret.

»Fremadrettet kan I stole på, at jeg vil være den samme dommer og person, som jeg har været i løbet af hele min 28 år lange karriere: hårdtarbejdende, på ret køl, åbensindet, uafhængig og dedikeret til forfatningen og folkets bedste, skriver Kavanaugh i kronikken.

Med sin kronik forsøger Brett Kavanaugh tilsyneladende at overbevise de tre republikanske senatorer, der endnu ikke har truffet en endelig beslutning om, hvorvidt han skal tildeles den ledige plads i Højesteret.

Ifølge nyhedsbureauet AP kan en afstemning om Brett Kavanaughs sæde allerede blive gennemført i Senatet i weekenden.

ritzau