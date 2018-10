Kl. 11 uddeles prisen: Trump og nordkoreansk diktator er blandt favoritterne til Nobels fredspris I dag bliver vinderen af Nobels Fredspris annonceret. 216 enkeltpersoner og 115 grupper er indstillet. Se, hvem bookmakerne har som favoritter.

Nobels Fredspris Pris er blevet uddelt siden 1901 og er en ud af i alt fem priser. De øvrige nobelpriser tæller økonomi, fysik, kemi, medicin og litteratur. Priserne blev sat i verden af den svenske videnskabsmand Alfred Nobel.

Kl. 11 annonceres modtageren af årets Nobels Fredspris ved Nobelinstituttet i Oslo.

Prisen gives til den person eller organisation, som har gjort mest for at fremme fred verden over i det seneste år.

Herunder er bookmakernes bud på, hvem der i år modtager prisen og de seks millioner kroner, som følger med.

Donald Trump



Tilbage i maj måned svarede Donald Trump i klassisk Trump-stil, at »alle synes, jeg fortjener den«, da han blev spurgt ind til sine chancer for modtage Nobels Fredspris.

Og tro det eller ej, så er det ikke helt urealistisk, at den amerikanske præsident i dag kan modtage fredsprisen. Det er Donald Trumps arbejde for at ende konflikten mellem Nordkorea og Sydkorea, der lægger til grund for hans placering blandt favoritterne.



Kim Jong-un og Moon Jae-in

For bare få år siden virkede det utopisk, at lederne for henholdsvis Nordkorea og Sydkorea kunne nomineres til Nobels Fredspris. Men det seneste års skridt mod mindre spænding mellem nabolandene gør, at makkerparret Jong-un og Jae-in er favoritter til at vinde.

Det til trods for at Nordkorea under Kim Jong-uns ledelse ifølge FN udfører adskillige forbrydelser mod menneskeheden, heriblandt tortur, henrettelse og udsultning.

ACLU

Den amerikanske borgerrettighedsorganisation stod i en retssag bag mere end 2.000 flygtningebørn, som var blevet skilt fra deres forældre på grænsen mellem USA og Mexico af de amerikanske myndigheder. Efterfølgende erklærede en føderal dommer adskillelsen ulovlig og bad den amerikanske regeringen om at sørge for, at børnene blev genforenet med deres familier. Sagen var kontroversiel og fulgte Donald Trump i flere uger.

Raif Badawi

Den saudiske blogger og aktivist blev arresteret i 2012 for at have »fornærmet islam gennem elektroniske kanaler« og blev derefter idømt til 1.000 piskeslag og syv års fængsel. Selv om den saudiske kronprins har liberaliseret landet, sidder Badawi stadig i fængsel.

Pave Frans

Med pædofilskandaler i den katolske kirke i både Irland, Chile og USA har paven ikke haft noget nemt år. Alligevel er han blandt bookmakernes favoritter.

UNHCR

FN's Flygtningehøjkommissariat har modtaget prisen to gange før, men er også i år indstillet for arbejdet med at hjælpe verdens fordrevne mennesker. Ifølge UNHCR selv var der i 2017 flere på flugt end nogensinde før.

Carles Puigdemont

Hovedpersonen i sidste års forsøg på catalansk uafhængighed Carles Puigdemont nævnes også blandt bookmakernes favoritter.

Siden forsøget på at løsrive sig Spanien gik i vasken har Carles Puigdemont levet i eksil i Belgien for at undgå retsforfølgelse fra de spanske myndigheder.

Kilder: TIME og Ladbrokes