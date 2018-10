Congolesisk gynækolog og tidligere IS-fange modtager Nobels Fredspris Nobelinstituttet i Oslo har netop annonceret, at Denis Mukwege og Nadia Murad modtager Nobels Fredspris i 2018.

Denis Mukwege og Nadia Murad er dette års modtagere af Nobels Fredspris.

Det har lederen af Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, netop offentliggjort på et pressemøde i Oslo. Komiteen har valgt de to for deres arbejde for at ende brugen af seksuel vold som våben i krig og konflikt.

63-årige Denis Mukwege fra Congo er gynækolog og har specialiseret sig i at behandle kvinder, der er blevet udsat for voldtægter.

På Nobelprisens hjemmeside beskriver de Denis Mukwege som et »symbol både nationalt og internationalt på kampen mod at ende seksuel vold i krig og væbnede konflikter«.

Nadia Murad er en tidligere IS-fange, der som 19-årige blev taget som sexslave af Islamisk Stat. Siden hun flygtede fra Islamisk Stats fangeskab, har hun blandt andet talt foran FN's sikkerhedsråd om menneskesmugling og konsekvenserne heraf.

Ifølge Nobelkomiteen er der med valget af hende lagt vægt på hendes mod til at tale for de mange ofre for seksuelle krigsforbrydelser.

Prisen gives hvert år til de personer eller den organisation, som Nobelkomiteen vurderer, har gjort en væsentlig indsats for at fremme fred i verden.

Foto: Paula Teller/v-day

Sidste års modtager var den internationale organisation ICAN, som arbejder for en verden uden atomvåben. I 2016 var det den colombianske præsident Juan Manuel Santos, der modtog prisen for sin fredsaftale med oprørsgruppen FARC.

Nobels Fredspris er blevet uddelt siden 1901 og er en ud af i alt seks priser. De øvrige nobelpriser tæller økonomi, fysik, kemi, medicin og litteratur. Priserne blev sat i verden af den svenske videnskabsmand Alfred Nobel.