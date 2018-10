Nobelprismodtager blev forsøgt myrdet: Har behandlet flere end 80.000 voldtægtsofre En af modtagerne af Nobels Fredspris i år er Denis Mukwege. En mand, der har dedikeret sit liv til at behandle de skader, som voldtægtsofre bliver udsat for.

En 63-årig congolesisk gynækolog er en af de to modtagere af Nobels Fredspris – en af de mest prestigefyldte priser i verden. Hans navn er Denis Mukwege.

Han er ikke hvilken som helst gynækolog. Han har specialiseret sig i behandlingen af kvinder, som bliver udsat for voldtægt. Dem har han behandlet mere end 80.000 af i sin klinik i byen Bukavi i det østlige Congo siden 1999 efter to store konflikter i landet i 90'erne, hvor der fandt massevis af gruppevoldtægter sted.

I sine første tre måneder på klinikken opererede han 45 kvinder for konsekvenserne af seksuel vold. Det, troede han, var et usædvanligt højt antal.

»Det var først i 2000, at jeg forstod, at det var et normalt antal, og jeg begyndte at kalde på det internationale samfund«, sagde Denis Mukwege sidste år til Women and Girls.

Siden da har han i internationale kredse kæmpet for at bringe opmærksomhed på brugen af seksuel vold i krige og konflikter.

»Det er ikke et spørgsmål for kvinder. Det er et spørgsmål for menneskeheden, og mænd skal også tage ansvar for at stoppe det«, sagde Denis Mukwege sidste år ifølge New York Times.

Denis Mukwege

Et af hans mest kendte øjeblikke er hans tale ved i FN fra 2012. Her leverede Denis Mukwege en brandtale, hvori han kritiserede regeringen i Congo og Rwanda for straffriheden for voldtægter. Han kritiserede også det internationale samfund for dets manglende indsats mod brug af seksuelle overgreb i konflikter.

»Vi står over for en humanitær nødsituation, der ikke længere har tid til tvetydighed. Alle muligheder er der til at stoppe en uretfærdig krig, der har brugt vold mod kvinder og voldtægter som en krigsstrategi«, sagde han i FN.

Hans protester mod seksuelle overgreb har ikke været uden konsekvenser. Blot en måned efter talen ved FN trængte fire mænd ind i Mukweges hjem, hvor de tog hans døtre som gidsler. Formålet var at slå ham ihjel, men det lykkedes for ham at slippe væk sammen med sin familie.

Nomineret adskillige gange

Denis Mukwege modtager Nobels Fredspris sammen med Nadia Murad, en tidligere IS-fange, der siden sin flugt fra fangeskabet har sat fokus på ofrene for seksuelle forbrydelser.

Komiteen valgte de to på baggrund af deres »arbejde mod at stoppe brugen af seksuel vold som et våben i krig og væbnede konflikter«, lyder det på Nobelinstituttets hjemmeside.

Det var dog ikke første gang, at Denis Mukwege er blevet nomineret til Nobels Fredspris. Det har han været i adskillige år.

Men Denis Mukweges trofæhylde mangler bestemt ikke priser. Mukwege er gennem årene blevet hyldet for sit arbejde af en lang række organisationer. Han har også været på Time Magazines liste over de 100 mest indflydelsesrige personer i verden.

»Det, dr. Mukwege og hans hold på Panzi-hospitalet gør, er ekstraordinært. De er i en situation, hvor 48 kvinder i Congo bliver voldtaget hver eneste time ifølge en rapport fra 2011. Udover at være en heler for disse kvinder og børn, er dr. Mukwege håb«, skrev Jill Biden, der er den tidligere vicepræsident, Joe Bidens, kone, da Denis Mukwege kom med på den liste.