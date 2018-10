The New York Times har grundigt punkteret myten om Trumps succes, og han har ikke meget at sige til sit forsvar Skattemyndighederne i New York er gået i gang med at undersøge Trump-familiens gamle skattespekulation efter en stor kulegravning i The New York Times.

Da Donald Trump i 1970’erne satte sig for at erobre Manhattan opbyggede han bevidst et image som en ung, succesrig byggematador ved hjælp af lånte fjer. Fjerene lånte han af sin far, Fred Trump.

Da Donald Trump lagde an til at stille op til præsidentvalget i 2016, byggede han aktivt videre på myten om sig selv som en selvskabt milliardær, der ikke har fået noget foræret her i livet. Donald Trump har mange gange påstået, at han startede med et lille lån fra sin far, som han senere betalte tilbage.

»Jeg startede i Brooklyn. Min far gav mig et lille lån på en million dollars. Jeg kom til Manhattan, og jeg var nødt til at betale ham tilbage - jeg måtte betale ham tilbage med renter«, sagde Donald Trump til tv-stationen NBC i 2015.

Den succesformel ville han nu anvende på politik.



Foto: Walter Mcbride/AP Fred Trump fotograferet på The Plaza Hotel i New York i 1991. Foto: Walter McBride/MediaPunch /IPX

Fred Trump fotograferet på The Plaza Hotel i New York i 1991. Foto: Walter McBride/MediaPunch /IPX Foto: Walter Mcbride/AP

Det begyndte med et brev

Den mangeårige fortælling om selvskabt amerikansk succes er i denne uge blevet grundigt gennemhullet af avisen The New York Times i et journalistisk projekt, der er usædvanligt i både dybde og længde.

Det begyndte med et brev, som journalisten Susanne Craig en dag før præsidentvalget i november 2016 modtog i sit dueslag på redaktionen, har hun forklaret. Det var fra en person i Trumps organisation. I brevet lå sider af Donald Trumps skatteopgørelse fra 1995.

Det var opsigtsvækkende, fordi præsidentkandidaten modsat alle præsidenter siden Richard Nixon nægtede at offentliggøre sine skattepapirer, så offentligheden kunne se, hvilke økonomiske interesser kandidaten havde. Han forklarede det med, at han var ved at blive tjekket af skattemyndighederne.

Skattepapirerne fra 1995 åbnede en mulighed for, at Trump havde undgået skatter i to årtier. Tre journalister fra avisen satte sig for at kaste så meget lys som muligt over familien Trumps økonomi. I mere end et år lukkede de sig mere eller mindre inde i et rum med flere end 100.000 sider dokumenter, har de selv forklaret. Nogle var offentligt tilgængelige, andre fortrolige.

Tirsdag i denne uge offentliggjorde avisen de første artikler herunder en detaljeret økonomisk gennemgang på 13.000 ord, som ifølge The New York Times er én af de længste stykker undersøgende journalistik, avisen nogensinde har udgivet.

Journalisterne har lagt et detaljeret puslespil, der viser, hvordan Fred Trump ikke bare satte Donald Trump i gang økonomisk, men flere gange reddede sønnens skind, når de økonomiske eventyr ramlede. Faderen overførte løbende en stor del af sin formue til Donald Trump og hans søskende ved hjælp af en skattetænkning, der i visse tilfælde beskrives som »decideret svindel« i artiklen, hvis ordlyd givetvis er blevet gennemgået med en tættekam af avisens jurister. Samlet set modtog Donald Trump mindst2,7 milliarder kroner fra sin fars ejendomsimperium, skriver avisen.



Ukonkret afvisning

Det Hvide Hus og Trump-familien kalder artiklerne forkerte og misvisende. De afviser, at der er tale om ulovligheder, men det er bemærkelsesværdigt, at de ikke konkret modsiger historiens nøglepåstande om de store pengeoverførsler.

I en udtalelse fra Det Hvide Hus hedder det, at skattemyndighederne gennemgik og accepterede »disse transaktioner for årtier siden«. Udtalelsen specificerer ikke, hvilke »transaktioner«, der henvises til, men den modsiger ikke, at de fandt sted. Resten af den officielle udtalelse beskylder på klassisk Trump-maner The New York Times for ikke at skrive, hvor godt det hele går under Trump.

The Failing New York Times did something I have never seen done before. They used the concept of “time value of money” in doing a very old, boring and often told hit piece on me. Added up, this means that 97% of their stories on me are bad. Never recovered from bad election call! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. oktober 2018

En advokat for Donald Trump sagde, at alt det relevante papirarbejde blev forberedt af professionelle, som stod inde for, at det gik rigtigt til, hvilket er et spørgsmål om ansvar, ikke om, hvorvidt det skete, som beskrevet.

Mange rige i USA og andre steder spekulerer i at unddrage sig skattebetaling. De beskrevne metoder går dog langt videre, end hvad velanskrevne skatterådgivere ville lægge navn til, siger Daniel Shaviro, der er skatteekspert og professor ved New York University til kommentatoren Paul Waldman fra avisen The Washington Post.

De fleste af de godkendte rådgivere, som Daniel Shaviro kender, ville ikke bare afvise at deltage, men ville spekulere på, om de havde pligt til at indberette det til myndighederne for ikke at blive delagtiggjort i en forbrydelse, siger professoren til avisen.

Afsløringen har fået skattemyndigheder i både delstaten New York og byen New York City til at annoncere undersøgelser af Trump-familiens skatteforhold.

Artiklerne har også genoplivet opfordringerne til Donald Trump om at fremlægge sine skattepapirer som andre præsidenter.