Interpols leder er meldt savnet efter Kina-rejse Interpols leder, Meng Hongwei, blev meldt savnet af sin kone fredag.

Interpols leder er meldt savnet efter rejse i Kina, siger en embedsmand i Frankrigs retsvæsen til nyhedsbureauet AP.

Kilden, der ønsker at være anonym, siger, at Meng Hongweis kone meldte sin mand savnet fredag.

Embedsmanden siger, at Interpols chef forlod Frankrig, hvor den internationale politiorganisation har hovedkvarter i Lyon, og ankom til Kina sidst i september.

Hans kone siger, at hun ikke har hørt noget til ham siden.

Den 64-årige Meng Hongwei, som er kineser, blev valgt som leder af Interpol i november 2016. Hans embedsperiode udløber i 2020.

Meng, der sidst blev set, da han forlod Interpols kontorer i Lyon, har haft flere fremtrædende poster i Kina - blandt andet minister for offentlig sikkerhed i landet.

Han har tidligere været næstformand for den nationale kommission for narkotikakontrol i Kina og direktør for kontoret for national terrorbekæmpelse i Kina.

Interpols talskvinde svarede ikke på telefonopringninger fredag eftermiddag, da det var blevet kendt, at Meng er meldt savnet.

Men i en erklæring siger Interpol, at »præsident Meng Hongweis opholdssted er et anliggende for de relevante myndigheder i både Frankrig og Kina«.

Menneskerettighedsgrupper udtrykte bekymring, da Meng blev Interpols chef. De frygtede, at Kina ville udnytte Mengs position til at jagte kinesiske dissidenter i udlandet.

Kina har i en lang årrække forsøgt at få andre til at anholde og udlevere kinesiske statsborgere, som er kritiske over for landets styre. Ifølge de kinesiske myndigheder drejer det sig som regel om personer, der er korrupte, eller som støtter terrorisme.

ritzau