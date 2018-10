Kvinder sørger over en tabt kamp, mens Kavanaugh styrer mod højesteret Psykologiprofessor Blasey Ford er ikke den eneste kvinde, som har sat sin egen historie på spil i kampen for at blive hørt og mod indsættelsen af en højesteretsdommer, som ifølge Ford er en overgrebsmand. Nu ser det ud til, kampen er tabt.

Et slag i ansigtet. Snydt.

Mens kvindelige aktivister sang 'We Shall Overcome' udenfor hendes kontor, offentliggjorde den republikanske senator Susan Collins fra Maine, at hun har tænkt sig at stemme for Brett Kavanaughs sæde i den amerikanske højesteret. Trods møder med nogle af kvinderne, som har sat deres egne personlige historier om seksuelle overfald på spil i ønsket om at overbevise Collins.

For kvinderne er Kavanaugh billedet på en elitær, magtfuld mand, som med præsidentens opbakning kan slippe afsted med seksuelle overfald og disrespekt mod kvinder på sin rejse mod endnu mere magt.

Kvinderne så Collins tale på deres mobiltelefoner, og sangen forstummede.

Med Collins' stemme på vægtskålen peger alt på, at pladsen for Brett Kavanaugh i højesteret er sikret.



»Jeg føler mig holdt for nar«, sagde en af kvinderne til Time Magazine. Kvinden, Amanda O'Brien, var taget til Washington DC fra Maine med en bus fuld af andre kvinder, der ligesom hun selv er tidligere ofre for seksuelle overgreb.

Da Amanda O'Brien ankom til Collins kontor fredag, fortalte hun, hvordan hun blev seksuelt udnyttet som barn i flere år, og hvordan hun som resultat af overgrebene senere også lod sig udsætte for vold i hjemmet af sin partner. Hun fortalte ting, som hun sjældent har fortalt andre - som hun ikke har lyst til at tale om. Men selv om senatoren fik tårer i øjnene, nyttede det ikke noget.

»Det var et slag i ansigtet, at hun som kvindelig senator sagde til mig, at hun godt kan forstå, kvinder ikke melder den slags til myndighederne. Men det har hun tænkt sig at se bort fra og i stedet indsætte en potentiel voldtægtsforbryder ved den højeste domstol i landet«, siger Amanda O'Brien til Time.

Susan Collins har forklaret, at Kavanaugh er skyldig, indtil det modsatte er bevist, hvilket hun ikke mener er tilfældet.

Hvorfor de ikke meldte det

Amanda O'Brien er en af mange kvinder, der har fortalt om egne oplevelser med seksuelle overgreb, og hvorfor de ikke dengang fortalte det til nogen. Som opbakning til den amerikanske psykologiprofessor Christine Blasey Ford, der i sidste uge afgav forklaring ved en høring om, hvordan hun i 1980'erne angiveligt blev udsat for seksuel vold af Brett Kavenaugh. Hvordan hun blev skubbet ind i et soveværelse til en fest, hvor Brett Kavanaugh ifølge hende holdt hende fast og forhindrede hende i at råbe om hjælp ved at holde hende for munden. Brett Kavanaugh har benægtet anklagerne.

TIME’s new cover: How Christine Blasey Ford’s testimony changed America https://t.co/qkorZpK2k1 pic.twitter.com/BzD3GpdZbV — TIME (@TIME) 4. oktober 2018

Billedet af Christine Blasey Ford på vidnesskranken er blevet et symbol for ofre for seksuel vold overalt, som identificerer sig med hendes historie, og som kæmper for at blive hørt og taget alvorligt. Det illustreres blandt andet på forsiden af det Time Magazine, der udkommer 15. oktober. Illustrationen er en tegning af hende, der består af ord fra hendes vidnesudsagn.

Torsdag spurgte præsident Donald Trump en forsamling, hvordan det mon kunne være, at man ikke dengang overgrebet mod hende angiveligt fandt sted - for 36 år siden - fik myndighederne involveret.

»Hvis angrebet på Dr. Ford er så slemt, som hun siger, er jeg ikke i tvivl om, at der ville være rejst sigtelse med det samme hos de lokale myndigheder - enten af hende selv eller af hendes kærlige forældre«, fulgte han op i et tweet.

Som svar på dette, opstod en bevægelse på twitter under hashtag #WhyIDidntReport, hvor kvinder i hobetal fortæller om seksuel vold, og hvorfor de ikke fortalte det til nogen med det samme.