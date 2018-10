Frankrig indleder efterforskning af forsvunden Interpol-leder Den kinesiske chef for Interpol er forsvundet, og hans kone har modtaget trusler. Interpol, som ellers ofte håndterer sager om forsvundne personer, mener, det er en sag for de respektive landes myndigheder.

Han forlod Lyon i Frankrig og rejste til Kina i sidste uge.

Siden har hans kone ikke hørt fra ham, Meng Hongwei, chef for den internationale politiorganisation Interpol, og torsdag aften meldte hun hans forsvinden til politiet.

Fransk politi har nu indledt en undersøgelse, oplyser det franske indenrigsministerium, som ifølge Reuters i en offentlig erklæring har meddelt følgende:

»Frankrig undersøger situationen for chefen for Interpol og er bekymret for de trusler, hans kone har været udsat for. De kinesiske myndigheder har endnu ikke afklaret spørgsmål fra Interpols forbindelser i Beijing. Kontakten med de kinesiske myndigheder fortsætter«.

Også Interpol har rettet henvendelse til kinesiske myndigheder, skriver AP.

Der har hersket tvivl om datoen for Meng Hongweis forsvinden fra Lyon, hvor familien bor, og Interpol har hovedkvarter. Men det franske indenrigsministerium rapporterer ifølge Reuters, at det var 25. september. Årsagen til, at Meng Hongwei rejste til sit hjemland Kina, er ikke kendt.

De kinesiske myndigheder har ikke officielt kommenteret Meng Hongweis forsvinden.

Ifølge det franske indenrigsministerium har Meng Hongweis kone også modtaget trusler:

»Fru Meng sagde også, at hun for nylig havde modtaget trusler via sociale netværk og telefonisk«.

Hvad truslerne gælder, og hvorfra de kommer, fremgår ikke, men de franske myndigheder har taget »passende forholdsregler« for at beskytte familien.

Ingen kommentarer

Interpol har via sociale medier offentliggjort følgende meddelelse fredag:

»Vi er opmærksomme på mediernes meldinger om, at præsidenten for Interpol, Meng Hongwei, er forsvundet. Dette er en sag for de relevante myndigheder i både Frankrig og Kina«, skriver organisationen, der også understreger, at der ikke kommer flere kommentarer på nuværende tidspunkt.

Ifølge det Hongkong-baserede medie South China Morning Post er Meng Hongwei under afhøring i Kina, men dette er ikke bekræftet af kinesiske myndigheder.

Meng Hongwei er tidligere minister for offentlig sikkerhed i Kina, en position, som ifølge kritikere gav ham kontrol over det kinesiske hemmelige politi. Han har knap 40 års erfaring med politi- og strafferetsligt arbejde.

Meng Hongwei er leder af Interpol, som samarbejder med nationalt politi i 192 lande, men han står ikke for den daglige ledelse. Organisationen har fokus på grænseoverskridende kriminalitet som trafficking og – ja – savnede personer.

Meng Hongwei er den første kinesiske chef for Interpol nogensinde. Han blev udnævnt i perioden 2016 til 2020 og afløste den franske politikvinde Mireille Ballestrazzi.

Det har tidligere været årsag til stærk bekymring, når kinesiske embedsmænd forsvandt. I en nylig antikorruptionsmanøvre har Kinas præsident, Xi Jinping, tilbageholdt embedsmænd i uger og måneder, uden at regeringen oplyser noget om dem. I år oprettede regeringen en særlig afdeling for antikorruption med vide beføjelser. Siden Xi Jinping blev præsident i 2012, har hans administration fundet frem til 17 såkaldte tigre – korrupte højtstående embedsmænd, vurderer eksperter. Meng Hongwei kan være nummer 18, siger Andrew Wedeman, som er politisk ekspert fra Georgia State University til The New York Times.