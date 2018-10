Melania Trump kritiseres for sit tøjvalg (igen) Præsidentfruen har tidligere fået kritik for at iklæde sig upassende gevandter. Nu sker det igen.

Den amerikanske præsidentfrue har været på safari i Kenya.

Iført beige ridebukser, hvid skjorte, høje støvler og en hvid tropehjelm ligner Melania Trump en person fra Tintin i Congo. Eller en af det 19. århundredes imperialister. Særligt hendes hjelm vakte den slags mindelser - fotograferet mens hun med en militærklædt kenyaner var på fotosafari i en åben jeep.

»Den hjelm, du bar, blev brugt af kolonialister i de mørke dage. Det er ikke noget, der behager afrikanere. Hvem har dog rådgivet dig?«, spørger Pauleen Mwalo fra Nairobi på Twitter.

Foto: Saul Loeb/Ritzau Scanpix

Melania Trumps Afrika-besøg er ellers anset som et forsøg på at reparere lidt på den dårlige stemning, der blandt andet blev skabt, da præsidenten i januar beskrev afrikanske lande som 'shitholes' under en ophedet debat om immigration - og da han i en tale til ambassadører fra det afrikanske kontinent refererede til et ikke-eksisterende land ved navn Nambia.

Tonedøv frakke

Tidligere fik Melania Trump kritik for at besøge et krisecenter for børn, der er blevet adskilt fra deres forældre efter at have krydset grænsen mellem Mexico og USA iført en frakke, hvor der på ryggen stod skrevet: »I really don't care, do you?«.

Tonedøvt og upassende, lød kritikken blandt andet.

»Det er bare en frakke, der er ingen gemt besked«, lød det dengang fra hendes talsperson.

Missekatte-sløjfe

I 2016, mens Donald Trumps kommentar 'Grab'em by the pussy' fra en lækket optagelse stadig lå øverst i manges hukommelse, optrådte Melania Trump kort efter i en pink skjorte med en sløjfe - en såkadlt Pussy Bow.

Det fik mange til at håbe, at det var en skjult kommentar, og det affødte en gimmick på Twitter, hvor folk opfordrede Melania Trump til at blinke to gange, hvis hun havde brug for at blive reddet.

Sløjfen blev brugt som symbolsk påklædning af tilhængere af #MeToo-bevægelsen - blandt andet af svenske mænd og kvinder, der støttede den afgåede sekretær ved Nobel-akademiet, Sara Danius.

Foto: Carlo Allegri/Ritzau Scanpix

Andre lavede sjov med, at det nok var en skjorte, præsidenten lige havde 'grabbet' til hende fra skabet.

Det tidligere stabsmedlem fra Det Hvide Hus Omarose Maigault Newman har fremført, at Melania Trump vælger sit tøj for at straffe sin mand.

»Det er min holdning, at Melania blev tvunget til at besøge grænsen (og krisecentret for børn, red.) i juni for grundlæggende at rydde sin mands rod op«, skriver hun ifølge Daily Mail.

Den pink skjorte var ifølge Omarose Marigault Newman rent faktisk en kommentar fra Melania Trump.

»Det er aldrig tilfældigt«, har hun sagt til Daily Mail.

Det har Melania Trumps talsperson afvist.

»Fru Trump havde næsten aldrig noget med Omarosa at gøre. Det er skuffende, at hun langer ud på sådan en selvisk måde, efter alt hvad præsidenten har gjort for hende«, lyder det fra Melanias team.