Kan svensk politiks Pippi danne ny regering? Er Centerpartiets partileder, Annie Lööf, kvinden, som kan skabe en svensk regering hen over midten? Måske, men ikke uden svære indrømmelser.

Der er partilederdebat to dage før det svenske valg 9. september. I en debat om migration har Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson ordet og taler om, at det ikke er nogen tilfældighed, at indvandrere ikke får arbejde.