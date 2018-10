Forkæmper for kidnappede nigerianske piger vil være præsident

Den tidligere nigerianske minister Obiageli Ezekwesili har søndag annonceret, at hun vil stille op som præsidentkandidat i landet.

55-årige Ezekwesili er tidligere vicepræsident for Afrika i Verdensbanken.

Hun er også medstifter af en gruppe, der forsøger at skabe opmærksomhed omkring de mere end 200 piger, der blev kidnappet af den militante gruppe Boko Haram i byen Chibok tilbage i 2014.

Ezekwesili var en del af regeringen i Nigeria fra 2000 til 2007. Her var hun først mineralminister og senere uddannelsesminister.

Hun offentliggjorde sine fremtidsplaner søndag i en udtalelse.

»Jeg vil stille op ved - og vinde - præsidentvalget i 2019 for at tjene folket og sætte indbyggerne først ved at sætte gang i flere store idéer, der vil hjælpe os alle med at bygge et fantastisk land«, lyder det.

Præsidentvalget i Nigeria skal afholdes i februar næste år.

Muhammadu Buhari har været landets præsident siden 2015. Han er også blevet valgt som regeringspartiets kandidat til valget næste år.

Det største oppositionsparti planlægger at udpege sin kandidat søndag.

Det fremgår ikke af Ezekwesilis udtalelse, hvilket parti hun tilhører. Hun nævner heller ikke nogen konkrete politiske mærkesager. Hun skriver dog, at hun planlægger en tur rundt i landet.

Ezekwesili er en af stifterne af organisationen Transparency International, der forsøger at bekæmpe korruption. Hun var også i betragtning til Nobels fredspris i 2018 netop for sit arbejde for at bekæmpe korruption.

Og så har hun altså også været med til at sætte fokus på Chibok-pigerne.

Mange af de piger, der blev kidnappet i 2014, flygtede umiddelbart efter at være blevet taget til fange. Senere er flere blevet frigivet i forbindelse med aftaler indgået med Boko Haram.

Omkring 100 piger er dog stadig savnede, og deres tilstand er ukendt.

ritzau