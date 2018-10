Mindst 11 personer mister livet ved jordskælv i Haiti Et jordskælv målt til 5,9 på richterskalaen har ramt Haiti. Mindst 11 har ifølge regeringen mistet livet.

Mindst 11 personer har mistet livet under et jordskælv i Haiti lørdag aften. Det siger en talsmand fra regeringen til nyhedsbureauet AFP.

Jordskælvet ramte den nordvestlige del af østaten i Caribien og blev målt til 5,9 på richterskalaen.

Epicentret lå omkring 19 kilometer fra byen Port-de-Paix og ramte lørdag aften klokken 20.10 lokal tid.

På Twitter har Haitis præsident, Jovenel Moïse, opfordret befolkningen til at forholde sig i ro og oplyst, at lokale og regionale myndigheder hjælper de, der har behov for det.

Rystelserne fra jordskælvet kunne også mærkes i Haitis hovedstad, Port-au-Prince, der i 2010 blev ramt af et massivt jordskælv med mindst 200.000 dødsfald og 300.000 sårede.

ritzau