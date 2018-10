Interview med Stephen Kinnock: Brexit er ved at blive en national ydmygelse

»Jeg vil bruge ordet ’kaotisk’«.

Stephen Kinnock virker umiddelbart som indbegrebet af en høflig brite, men spørger man ham, hvordan hans hjemland har håndteret sin vej ud af EU, bliver sproget hårdt, og budskabet skånselsløst.

»Det har været en katastrofe, som nu er på grænsen til at blive en national ydmygelse«, siger Stephen Kinnock.

Udtalelser som denne har skabt opmærksomhed om Kinnock i den i forvejen ophedede britiske Brexit-debat. Hvor han i Danmark mest er kendt som ægtefælle til tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, er han blandt briter en politiker, der mildt sagt ikke er bange for at tage de verbale slagsmål i debatten om tidens varmeste kartoffel: Brexit.

Og slagsmål er der nok af. Meningen var oprindelig, at en aftale om briternes fremtidige forhold til EU skulle underskrives på et topmøde 17.-19. oktober, men mindre end to uger før topmødet er forhandlingerne kørt fast. Finder man ikke en løsning, kan Storbritannien ende med at forlade unionen uden en aftale om frihandel, som alle parter ellers ønsker.

I den britiske debat peger mange på EU-Kommissionens chefforhandler, Michel Barnier, når ansvaret for de kuldsejlede forhandlinger skal placeres. Men Stephen Kinnock tøver ikke med at gøre klart, at årsagen til den kaotiske situation skal findes hos premierminister Theresa May – og hos Kinnocks egen partileder, Jeremy Corbyn. I sidste måned skældte en redaktør på avisen The Daily Telegraph Kinnock ud for at tale endnu værre om Storbritannien end hovedskurken Barnier.

Ifølge Kinnock begyndte forhandlingerne allerede at køre af sporet, da Theresa May i januar sidste år gjorde klart, at Storbritannien ikke blot ville forlade EU, men også tage afsked med det indre marked og toldunionen, som garanterer frihandel mellem deltagende lande.

»Dengang var hun 20 procentpoint foran i meningsmålingerne, og hun troede, at der var opbakning til at forlade EU på den hårde måde«, siger Stephen Kinnock.

»Det var på det tidspunkt, denne trafikulykke i langsom gengivelse begyndte«.

Mays store vælgeropbakning smuldrede, og hun endte med at miste sit konservative flertal ved et parlamentsvalg i juni sidste år. Siden har hun kun kunnet regere videre på det nordirske parti DUP’s nåde. Det har vist sig afgørende for Brexit-forhandlingernes videre forløb.

Storbritannien har forpligtet sig til at undgå, at afskeden med EU’s toldunion fører til en genindførsel af en mærkbar toldgrænse mellem Irland og Nordirland. May var angiveligt indstillet på at lade Nordirland blive i EU’s toldunion, så fortoldningen sker, når varer passerer mellem Nordirland og Storbritannien, hvilket EU havde foreslået. Men DUP har modsat sig, og siden har ingen kunnet finde en anden løsning. Det er blandt de største årsager til de fastkørte forhandlinger.

Kinnock vil blive i indre marked

Stephen Kinnock mener, at Theresa May kunne have undgået alt dette, hvis hun havde satset på, at Storbritannien skulle forblive medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Via EØS kunne Storbritannien have beholdt sin adgang til det indre marked og toldunionen efter sin afsked med EU i lighed med Norge, påpeger Kinnock.

»Det ville bringe kontinuitet og sikkerhed, og både virksomhederne og de andre EU-landes regeringer ville forstå det«, siger Stephen Kinnock, der i morgen er del i en Brexit-konference, som Tænketanken Europa afholder i København.

Kinnock har imidlertid ikke kunnet overbevise hverken regeringen eller ledelsen i sit eget parti, Labour.

I juni i år havde det britiske overhus til manges overraskelse vedtaget et forslag, som ville tvinge Theresa May til at gå efter britisk EØS-medlemskab efter Brexit, hvis det også blev vedtaget i Underhuset, hvor Stephen Kinnock er medlem. Men Labours ledelse ville det anderledes.

»Vi blev presset af partiledelsen til at undlade at stemme af årsager, som jeg stadig ikke helt forstår. Vores ledelse virker til at være imod EØS-muligheden«, siger Stephen Kinnock.

Hvorfor?

»De forklarer det med, at Storbritannien ikke skal tage imod regler fra EU«.

Britisk medlemskab af det indre marked og toldunionen via EØS vil kræve, at briterne overholder alle EU’s regler uden at have indflydelse på dem. Sådan er situationen i dag for Norge, men det vil være uholdbart for Storbritannien, lyder argumentet fra modstanderne. Det argument giver Kinnock intet for.

Der er kun 30-40 hårdkogte EU-modstandere i det konservative parti. Omkring 250-260 af deres medlemmer er langt mere fornuftige og pragmatiske Stephen Kinnock

»Kan du nævne et eneste land i verden, som ikke følger regler fra en eller anden international organisation? Hvis man ønsker at være et land, som ikke tager regler fra nogen andre, vil man være som Nordkorea. Men det er den holdning, de har«, siger Kinnock om sit partis ledelse.

Det viste sig i juni, at Kinnock langtfra var den eneste i Labour, som er uenig med ledelsen. Sammen med 74 andre Labour-politikere i Underhuset gik han imod partiledelsen og stemte for forslaget fra Overhuset. Det var ikke nok til, at forslaget blev vedtaget, men det viste noget vigtigt.

»Det var det største oprør i Labours parlamentsgruppes historie«, siger Kinnock.