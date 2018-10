5000 frygtes savnet efter naturkatastrofe i Indonesien Hidtil er 1763 mennesker bekræftet døde efter et jordskælv og en tsunami på øen Sulawesi for ni dage siden.

Myndighederne i Indonesien frygter, at flere end 5000 mennesker fortsat er savnet, efter et kraftigt jordskælv og en efterfølgende tsunami ramte øen Sulawesi den 28. september.

Det oplyser landets katastrofeberedskab søndag.

»Baseret på rapporter fra landsbyerne Balaroa og Petobo er der omkring 5000 mennesker, der fortsat ikke er blevet fundet, siger talsmand for beredskabet Sutopo Purwo Nugroho.

»Vores redningsarbejdere på stedet forsøger at få dette bekræftet, tilføjer han.

Myndighederne frygter, at mange mennesker ligger begravet i de voldsomme ødelæggelser.

Indtil videre er 1763 mennesker bekræftet omkommet, de fleste nær Palu, Balaroa og Petobo, hvor flere end 3000 hjem er ødelagte.

Officielt er 265 mennesker bekræftet savnet. Andre 152 ligger fortsat begravet under mudder og murbrokker.

Regeringen indstiller efter planen søgningen efter de savnede på torsdag - knap to uger efter at katastrofen indtraf. Herefter vil de, der fortsat mangler, blive erklæret for døde.

ritzau