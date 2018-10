Beundrer af militærstyre tager knusende valgsejr i Brasilien Jair Bolsonaro fra den yderste højrefløj var tæt på at sikre sig præsidentposten i Brasilien i første runde.

Det brasilianske præsidentvalg skal afgøres i en anden og afgørende valgrunde sidst i oktober.

Det står klart efter første runde af valget, der blev gennemført søndag.

Valget vil den 28. oktober komme til at stå mellem Jair Bolsonaro fra den yderste højrefløj og Arbejderpartiets Fernando Haddad.

Førstnævnte blev en klar vinder ved søndagens valgrunde i Brasilien med 46,7 procent af stemmerne.

Fernando Haddad, der er udpeget som den fængslede ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silvas afløser, fik 28,37 procent af stemmerne.

Den 63-årige Jair Bolsonaro er tidligere kaptajn i hæren. Han er berygtet for at svine kvinder og homoseksuelle til og for at fremsætte racistiske kommentarer om sorte.

Han er en stor beundrer af det tidligere militærstyre fra 1964 til 1985.

Bolsonaros pludselige popularitet bunder i frustration over de traditionelle politikere, det store økonomiske tilbageslag, landet oplever, og den enorme korruption.

Det har også hjulpet ham, at han har lovet at bruge jernnæven over for den kriminalitet, der hærger store dele af Brasilien.

Hans valgkamp fik et løft på en grum baggrund, da han i sidste måned blev stukket med kniv i maven under et valgmøde.

Det gjorde ham ude af stand til at deltage i valgkampsmøder og debatter med sine politiske rivaler.

Fernando Haddad blev udpeget som Arbejderpartiets præsidentkandidat, da den ellers yderst populære ekspræsident Lula blev udelukket fra at stille op på grund af en korruptionsdom.

Haddad, der blev slået klart ved søndagens valgrunde i Brasilien, siger efter nederlaget, at 'demokratiet er i fare'.

Han opfordrer nu brasilianerne til at stå sammen og give ham sejren ved anden runde af valget.

ritzau