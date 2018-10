Trump ødelægger lammet WTO indefra Vil USA reformere eller ødelægge WTO? Verdenshandelsorganisationen er i en akut krise, fordi USA blokerer for at udnævne nye dommere til appeldomstolen.

Der er rigeligt at tænke over, når alverdens diplomater spadserer rundt i de gigantiske parker, der omringer de magtfulde bygninger i Genève. En af bygningerne er nemlig i akut fare for at miste sin magt, og det kan få alvorlige konsekvenser for den globale handel. Verdenshandelsorganisationens (WTO) appeldomstol er nu blot en dommer fra ikke at være funktionsdygtig.