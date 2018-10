Kina tilbageholder Interpol-chef for korruption: »Han har kun sig selv at bebrejde« Det er uvist, om anklager mod Interpol-chef er politisk motiveret. Sagen rejser spørgsmål om Kinas evne til at lede internationale organisationer.

Den øverste chef for Interpol, Meng Hongwei, opsagde søndag sin stilling kun få timer efter, at Kinas særlige kommission for disciplinærsager i en opsigtsvækkende meddelelse havde oplyst, at kommissionen havde indledt en undersøgelse af ham for »at have overtrådt loven«, og at han derfor var tilbageholdt.