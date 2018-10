Florida indsætter tusindvis af soldater mod monsterstorm Mens orkanen Michael har kurs mod Florida, har delstatens guvernør erklæret undtagelsestilstand i 35 amter.

Orkanen Michael forventes at blive den mest ødelæggende storm, der rammer det nordvestlige Florida i flere årtier.

Det siger delstatens guvernør, Rick Scott, på et pressemøde mandag aften ifølge NBC News.

Rick Scott har erklæret undtagelsestilstand i 35 amter i Florida.

Mandag morgen lokal tid oplyste USA's National Hurricane Center (NHC), at den tropiske storm Michael vil udvikle sig til en kategori tre-orkan i løbet af de næste 24-36 timer.

»Michael kan forårsage livstruende risici langs dele af den nordøstlige golfkyst. Det gælder stormbølger, kraftig nedbør og vinde med orkanstyrke«, skrev NHC på Twitter.

Stormen blev dannet nær Mexicos Yucatan-halvø og forventes i løbet af torsdag at medføre store oversvømmelser i det nordvestlige Florida såvel som i North Carolina og South Carolina.

»Lad mig gøre det klart: Orkanen Michael er en monsterstorm, og prognoserne fortsætter med at blive farligere og farligere«, siger guvernør Rick Scott mandag aften.

Frygter meterhøje stormbølger

Ifølge guvernøren er der grund til at frygte, at nogle områder vil blive ramt af stormbølger på mellem 2,5 og 3,5 meter. Han advarer om, at vandet kan nå langt ind på fastlandet og potentielt overstige hustage.

Samtidig er der risiko for, at Michael kan medføre tornadoer.

»Orkanen Michael forventes at blive den mest ødelæggende storm i det nordvestlige Florida i årtier«, siger Rick Scott.

Som forberedelse på Michaels ankomst har guvernøren aktiveret 1250 soldater fra nationalgarden, mens andre 4000 står til rådighed. Yderligere vil Florida inddrage 30.000 nødhjælpsarbejdere fra nabostater til at hjælpe.

Også præsident Donald Trump forbereder sig på orkanens ankomst.

»Mens Michael nærmer sig, samarbejder vi med statslige og lokale myndigheder for at tage alle de nødvendige forholdsregler«, siger præsidenten ifølge NBC News.

ritzau