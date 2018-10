Kinesisk avis forsvarer tilbageholdelsen af chefen for Interpol og beskylder vestlige medier for hykleri Avisen Global Times sammenligner Kinas tilbageholdelse af chefen for Interpol med amerikanske myndigheders arrestation af den daværende IMF-chef Dominique Strauss-Kahn i 2011.

Kritikken er væltet ned over Kina, efter at det søndag kom frem, at kinesiske myndigheder har tilbageholdt den nu tidligere chef for Interpol, Meng Hongwei, og anklaget ham for korruption. Det har fået en lang række iagttagere til at stille spørgsmålstegn ved, om det fremover vil være forsvarligt at indsætte kinesere på topposter i internationale organisationer, hvis de pludselig risikerer at blive fjernet igen af deres egen regering.

Hans stilling i Interpol er ikke et skjold til at undvige kinesisk lov Den kinesiske avis Global Times i en leder

Tilsyneladende har kritikken gjort ondt på den kinesiske topledelse, for tirsdag tog den kinesiske avis Global Times til genmæle. Avisen repræsenterer typisk de holdninger, der gør sig gældende i den kinesiske topledelse.

Lov og orden

I en leder skildrede avisen Kina som et samfund baseret på lov og orden og anførte, at Meng Hongwei er ved at blive undersøgt for korruption i fuld overensstemmelse med de regler, der pålægger den særlige antikorruptionskommission at forfølge den slags alvorlige krænkelser af loven.

»Hans stilling i Interpol er ikke et skjold til at undvige kinesisk lov«, understregede avisen og sammenlignede derefter sagen med de amerikanske myndigheders anholdelse i 2011 af franskmanden Dominique Strauss-Kahn, der dengang var chef for den internationale valutafond, IMF, og derudover blev anset for at være kandidat til det franske præsidentvalg i 2012.

Alligevel valgte amerikansk politi at anholde ham, understregede Global Times i sin leder tirsdag og pegede på, at de kinesiske myndigheder i sagen om Meng Hongwei blot har været ligeså håndfaste, som myndighederne i USA var i forhold til Dominique Strauss-Kahn.

»Forestil dig, hvis Interpol-chefen var en amerikaner, og at han blev arresteret af politiet mistænkt for lovovertrædelser ved sin hjemkomst til USA. Ville der være et problem«, spurgte avisen retorisk og anklagede derefter de vestlige medier for at vurdere deres egne samfund med et sæt af standarder og Kina med et andet sæt af standarder.

»Desværre bifalder den vestlige opinion sjældent Kinas retskafne anti-korruptionskampagne. I stedet skvaldrer den hellere op om den og rabler om den eller endda ondsindet fejlfortolker den. Hvis de vestlige meder angriber Kina for dets fjernelse af korrupte embedsmænd, hvilken retfærdighed kan Kina så forvente af deres beretninger«, skrev Global Times.

Omfattende korruptionskampagne

Lige siden den kinesiske præsident, Xi Jinping, kom til magten i 2014, har hans største mærkesag været en omsiggribende korruptionskampagne. Den har foreløbig ført til, at over en million embedsmænd og partifunktioner er blevet anklaget for bestikkelse, samtidig med at adskillige folk på topposter i det kinesiske magtapparat er blevet idømt lange fængselsstraffe - nogle endda livstid.

Efter en lang årrække, hvor markedskræfterne fik lov at herske i Kina, ønsker Xi Jinping at bringe kommunistpartiet tilbage som den institution, der kontrollerede og leder alle dele af det kinesiske samfund. Derfor er det vigtigt for Xi Jinping, at partiets status og autoritet ikke bliver undergravet af korrupte embedsmænd og funktionærer, som det skete med kommunistpartiet i Sovjetunionen, hvilket er baggrunden for den omfattende korruptionskampagne.

Men samtidig er Xi Jinping også en politiker, der ønsker at befæste sin magtposition, og derfor bliver hans korruptionskampagne af mange iagttagere også set som et redskab til at fjerne politiske modstandere med.

Stor opsigt

Meng Hongwei forsvandt i torsdags på en rejse til Kina, og det er stadig uklart, om den egentlige grund til hans tilbageholdelse skyldes anklager om korruption, eller om den snarere er politisk motiveret. Selv meddelte han søndag, at han har fratrådt sin stilling i Interpol.

Men hans tilbageholdelse har vakt stor opsigt, fordi den kinesiske ledelse med præsident Xi Jinping i spidsen selv i 2016 godkendte Meng Hongweis udnævnelse til chef for Interpol, hvilket dengang også blev tolket som en kinesisk opbakning til internationalt samarbejde.

Interpol leder et verdensomspændende politisamfund, som bl. a. sikrer, at mistænkte og kriminelle kan efterlyses globalt.