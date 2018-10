Trump-rådgiver søgte hjælp i Israel til manipulation af partifæller Robert Mueller undersøger, om Trump søgte israelsk hjælp til den manipulation på sociale medier, som senere blev udført fra russisk side

FOR ABONNENTER

En toprådgiver for Donald Trump forhandlede i 2016 med en israelsk psyko-teknisk virksomhed, der tilbød at levere politisk manipulation på sociale medier til fordel for Trump og til ugunst for hans politiske rivaler.