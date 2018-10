Taiwans præsident vil ikke lade sig undertrykke af Kina

Taiwan vil styrke den nationale sikkerhed og landets forsvar, siger Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, under en tale onsdag i forbindelse med Taiwans nationaldag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Præsident Tsai brugte talen til at styrke Taiwans selvstændighed. Hun gjorde klart, at Taiwans regering ikke vil lade sig undertrykke af Kina.

Taiwan vil derfor tage alle nødvendige midler i brug for at undgå indblanding fra andre lande, lød det fra Tsai.

Den bedste måde at forsvare Taiwan er at gøre Taiwan 'uundværlig og uerstattelig for verden', sagde præsidenten ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Hun opfordrede i samme omgang Kina til ikke at 'være en kilde til konflikt'.

Kina betragter Taiwan som en kinesisk provins, men Taiwan har de facto været uafhængigt, siden den nationalistiske hær måtte flygte fra kommunisterne. De fordrevne slog sig ned i Taiwan i 1949.

Kina lagt et øget diplomatisk, økonomisk og militært pres på Taiwan, som ifølge præsidenten truer stabiliteten i landet. Men Taiwan vil ikke lade sig provokere, forsikrede Tsai.

Flere lande afskærer deiplomatiske forbindelser

Et stigende antal lande har afskåret de diplomatiske forbindelser til Taiwan til fordel for Kina.

Tidligere i år har blandt andet El Salvador, Den Dominikanske Republik og Panama meldt ud, at de ikke længere vil anerkende Taiwan som uafhængigt fra Kina.

Det fik i september USA til at hjemkalde landets ambassadører fra de tre lande af bekymring for de kinesiske tilnærmelser.

Det selvstyrende Taiwan har dermed blot officielle relationer til 17 lande. Listen omfatter næsten kun mindre lande i Mellemamerika og Stillehavet, inklusive Belize og Nauru.

USA har heller ingen diplomatiske forbindelser med Taiwan, men er landets største våbeneksportør og mest magtfulde internationale støtte.

Det Hvide Hus har tidligere advaret om, at Kina med økonomiske incitamenter forsøger at få andre lande til at droppe forbindelserne til Taiwan.

Taiwan er et demokrati og har i mange år været støttet økonomisk og militært af USA.

ritzau