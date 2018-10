Red Barnet om 10 millioner barnebrude: Børn skal ikke giftes, de skal gå i skole Børneægteskaber er stadigvæk et stort problem mange steder i verden. Det kan løses med uddannelse, men der er lang vej igen, lyder det fra Red Barnet.

10 millioner piger bliver hvert år gift, inden de fylder 18 år.

Frem mod 2030 betyder det, at der i verden vil blive indgået flere end 134 millioner børneægteskaber.

Det viser en ny rapport, som Red Barnet i dag udgiver i anledningen af FN's Internationale Pigedag.

FAKTA Her er der flest børneægteskaber (gift inden 18 år): Niger (76 %)

Centralafrikanske Republik (68 %)

Chad (67 %)

Bangladesh (59 %)

Burkina Faso (52 %)

Mali (52 %)

Sydsudan (52 %)

Guinea (51 %)

Mozambique (48 %)

Somalia (45 %) Kilde: girlsnotbrides.org Vis mere

Barnebrude bliver ofte gift med ældre mænd og ender derfor som den svageste part i forholdet. Det kan både føre til vold og tidlig graviditet, som pigen hverken er fysisk eller psykisk klar til.

Men flere steder i verden bliver børneægteskaber en overlevelsesstrategi for piger, der vokser op i humanitære kriser eller fattigdom, forklarer Laust Leth Gregersen, som er politisk chef i Red Barnet.

»Det er dybt arrogant at hævde, at man ikke kan forstå, hvorfor piger bliver gift tidligt. Det kan være et beskyttelsesspørgsmål mod for eksempel seksuelle overgreb eller økonomisk stabilitet«, siger han.

FN har sat det som et af de 17 verdensmål, at børneægteskaber skal være udryddet inden 2030. Men vi er alarmerende langt fra målet, lyder det fra Laust Leth Gregersen, politisk chef i Red Barnet.

»Det er for tidligt at sige, at noget er urealistisk, men det tyder på, at det bliver svært«, siger han.

Alle piger skal i skole

I dag går kun fire procent af alle barnebrude i skole. Hvis problemet skal til livs, skal langt flere piger uddannes.

Rapporten fra Red Barnet vurderer, at 50 millioner børneægteskaber kan forhindres frem mod 2030, hvis alle piger i verden får lov til at gennemføre en uddannelse, som svarer til folkeskolen.

»Vi skal investere massivt i uddannelse globalt. Det handler om, hvad regeringer gør i de enkelte lande, men også om lokale religiøse ledere. Det handler både om økonomi og normer«, forklarer Laust Leth Gregersen.

Han kommer med et eksempel på et løsningsforsøg fra sin egen organisation. I Mali har Red Barnet et mikrolån-netværk med Oxfarm Ibis, hvor kvinder kan låne penge. Men kriteriet for at få et lån er, at kvinderne sender deres døtre i skole.

Det er dog ikke alle steder, man bare kan sende sin datter i skole.

»En anden side af problemet er, at der ikke alle steder er adgang til gratis skolegang. Det er det, der over en bred kam ville rykke mest på problemet«, siger Laust Leth Gregersen.

Ifølge udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) er arbejdet for at få alle i skole dog en central del af den danske regerings udviklingsarbejde mod børneægteskaber.

»En afgørende forudsætning er at styrke pigers adgang til uddannelse. Derfor har jeg afsat 447 millioner kroner på næste års finanslovsforslag til styrkede uddannelsesindsatser i nogle af verdens fattigste lande, hvor børneægteskaber er udbredte«, skriver ministeren i en mail til Politiken.

I samme ombæring fortæller hun, at regeringen lægger op til at afsætte 715 millioner kroner i 2019 til sundhedsydelser i udviklingslande, som skal sikre mulighed for prævention. En indsats, der skal være med til at holde kvinderne på skolebænken.

Lovgivning er ikke nok

Ifølge Unicef er 700 millioner af alle verdens nulevende kvinder gift, inden de fylder 18 år. For mænd er det tal 156 millioner.

Laust Leth Gregersen forklarer, at langt de fleste lande har lovgivning, som gør det ulovligt at blive gift, inden man er myndig, men at der skal mere til end det.