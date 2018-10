International berømmet filosof: Et splittet Europa har mistet håbet om bedre tider

Mail fra minister: Boykot medier

I sidste uge dukkede en mail fra indenrigsminister Herbert Kickl op i østrigske medier.

I mailen opfordrer den omstridte minister fra Frihedspartiet politiet til ikke at give informationer til kritiske medier, mens regeringstro medier skal have fri adgang til de gode historier, og de skal helst omtale gerningsmænds etniske baggrund, lød det.

Efter voldsom kritik – også internationalt – har kansler Sebastian Kurz pure afvist tankerne, ligesom han blandt andet har måttet lægge afstand til Frihedspartiets flirt med Ungarns Orbán.

»Jeg havde regnet med, at Kickl ville vente til slutningen af EU-formandskabet, men hensigten var jeg aldrig i tvivl om. Han er intelligent og har nået, hvad han ville. Budskabet var rettet til politiet i Østrig: De skal ikke tage særlige hensyn til udlændinge, og ministeren er deres allierede, som hjælper dem, hvis der bliver problemer med de ’liberale’ medier. Samtidig er medarbejderne blevet bange. Det skaber selvcensur«, mener Josef Mitterer.

Da Josef Mitterer, der er født i 1948, gik i skole i Tyrol, var flere af hans lærere gamle nazister, som uden problemer fik lov at undervise en ny generation.

»Man havde ikke andre lærere, så de blev genansat et stykke tid efter krigen. Og de var loyale mod deres ideologi. I vores historiebøger havde Anden Verdenskrig aldrig fundet sted. Det passede fint med den følelse, der var i Østrig efter krigen: Vi var ikke blevet befriet, vi var blevet besat. Østrig har aldrig som Tyskland gjort op med sin nazifortid, og det har dannet grobund for, at vi kunne få et stærkt, yderste højre, inden det kom til andre lande igen«, forklarer filosoffen.

Germansk arvesølv

Det manglende opgør med nazitiden har gjort det muligt for Frihedspartiet i årevis at anvende en hård retorik, samtidig med at de omstridte, såkaldte Burschenschaftforeninger (højrenationale studenterforeninger, ofte med forkærlighed for Tyskland og det germanske) har leveret intellektuelle medlemmer til partiet.

Et gammel foto fra en af de mest radikale af foreningerne viser formanden for Frihedspartiet, Heinz-Christian Strache, i sin studietid, med højre arm strakt frem. Fotoet har ført til beskyldninger for nynazistiske tendenser, men selv har Strache forklaret, at han bare ville »bestille en øl i baren«, da billedet blev taget.

»Foreningerne er omstridte, men 18 af de 51 parlamentsmedlemmer for Frihedspartiet har deres baggrund i dem og sidder samlet i salen. De vejrer også morgenluft i den akademiske verden, og folk fra foreningerne besætter flere og flere topstillinger under regeringen her. Folk siger: »Nå, ja, men jeg kan jo stadig sige, hvad jeg vil«. Det er sådan, det går – ganske langsomt forandres samfundet. Og pludselig kan bruddene ikke repareres længere. Det sker ikke ved en pludselig og voldsom revolution, så folk bemærker ingenting, før de ser sig tilbage«, mener Josef Mitterer.

Han mener, at den langsomme overtagelse af magten og nedbrydning af eksempelvis medierne er den egentlige fare mod demokratiet fra det yderste højre.

»Det minder om Sebastian Haffners bog ’En tyskers historie’, som han skrev i 1939. Han skildrer, hvordan musikken spillede videre, barerne havde åbent, og alting var, som det plejede. Lige indtil det gik op for folk, at det var det ikke. Og da var det for sent. I Ungarn er der forsvundet en avis hvert år – der findes ingen store, kritiske aviser i landet længere. Her i Østrig og Danmark er vi ikke kommet så langt, men Ungarn er en time væk fra Wien og det er det samme i Slovakiet. Demokratiet er i fare der«.