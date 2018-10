May vil forhindre, at menneskeliv går tabt: Minister skal lede kamp mod selvmord Selvmord er den hyppigste dødsårsag for britiske mænd under 45. Nu får viceminister til opgave at styrke forebyggelsen.

Nogle måneder efter at Storbritannien fik sin første minister for bekæmpelse af ensomhed, har landet udpeget en minister for forebyggelse af selvmord. Det sker som et led i en ny indsats, der skal løse problemer i forbindelse med psykisk sygdom.

Premierminister Theresa May meddelte onsdag, at vicesundhedsminister Jackie Doyle-Price får udvidet sit ansvarsområde – der indtil nu har været mental sundhed og ulighed – til også specifikt at dække selvmordsforebyggelse. Hun skal dermed stå i spidsen for regeringens indsats for at nedbringe antallet af selvmord og bekæmpe den tabuisering, der får mennesker med psykiske problemer til at fravælge at søge hjælp.

Vi kan forhindre, at så mange menneskeliv går tabt ved selvmord Theresa May, premierminister

Selvmordsraten i Storbritannien er faldet i de senere år, men alene i England tager omkring 4.500 mennesker deres eget liv hvert år. Det er den hyppigste dødsårsag blandt mænd under 45 år, viser opgørelser fra regeringen.

»Vi kan besejre den stigmatisering, der har tvunget alt for mange til at lide i stilhed«, sagde Theresa May under en markering af den internationale dag for mental sundhed i onsdag.

»Vi kan forhindre, at så mange menneskeliv går tabt ved selvmord. Og vi kan prioritere vores børns mentale sundhed langt højere«, sagde hun.

Psykiatrien er presset af sparekrav

Det psykiatriske system er i de seneste år kommet under stadig større pres, fordi behovet for behandling stiger, samtidig med at regeringen i årevis har gennemført besparelser. Ved at udpege en minister med ansvar for forebyggelse af selvmord vil regeringen sikre, at mental sundhed prioriteres højere i forbindelse med, at hele sundhedsvæsnet får et økonomisk løft.

Premierministeren lovede ekstra støtte til børne- og ungdomspsykiatrien, og der skal ansættes specialiserede arbejdsgrupper til at takle problemer i skolerne. Theresa May lovede samtidig en bevilling til en døgnbemandet telefonrådgivning.

»I min tid som vicesundhedsminister har jeg mødt mange mennesker, der har mistet nogen i forbindelse med selvmord, og deres fortællinger om smerte og savn glemmer jeg ikke«, sagde Jackie Doyle-Price i går.

»Det er disse mennesker, der skal være i centrum for vores indsats, og jeg glæder mig over, at jeg nu får mulighed for at samarbejde tæt med både pårørende og eksperter i udarbejdelsen af en tværministeriel plan for forebyggelse af selvmord, og jeg vil sørge for, at de pårørende altid bliver hørt«, sagde hun.

En ny rapport fra den britiske rigsrevision viser, at regeringen trods de nye løfter stadig ikke vil kunne dække behovene i børne- og ungdomspsykiatrien. Det skyldes blandt andet personalemangel og en mangelfuld dataindsamling.

