Kina lovliggør tvungen genopdragelse af op mod en million muslimer Ny lovgivning tillader genopdragelseslejre at give psykologisk behandling til muslimske mindretal i det nordvestlige Kina, så de kan ændre deres adfærd og blive mere kinesiske.

I en usædvanlig juridisk manøvre har Kinas nordvestlige Xinjiang-region ændret sin lovgivning og dermed lovliggjort en lang række genopdragelseslejre, hvor op mod en million ugihuyrer og andre medlemmer af muslimske mindretal ifølge menneskerettighedsorganisationer er interneret.

Hidtil har Kina udadtil hævdet, at lejrene kun er blevet brugt til at give jobtræning til indbyggere i Xinjiang-regionen, der bl. a. har begået småkriminalitet.

Men af den nye lovgivning fremgår det nu, at lejrene indgår i myndighedernes bekæmpelse af »religiøs ekstremisme«.

Ifølge avisen South China Morning Post skal lejrene ud over jobtræning give undervisning i både mundtlig og skriftlig kinesisk samt kinesisk lov og andre regler.

De skal også organisere »ideologisk undervisning for at eliminere ekstremisme« samt udføre psykologisk behandling og adfærdskorrektion for »at hjælpe volontørerne med at omdanne deres tanker og vende tilbage til samfundet og deres familier«.

Den kinesiske ledelse anser uighurerne og andre muslimske mindretal i Xinjiang-regionen som en sikkerhedstrussel, fordi der blandt disse mindretal hersker en udbredt skepsis mod kinesisk dominans, som bunder i, at de har deres egen kultur og historie samt eget sprog.

Hidtil har lovgivningen forbudt brugen af slør samt »ekstrem tale og opførsel« og en afvisning af at benytte de nationale radio- og tv-medier, hvilket har betydet, at de mange genopdragelseslejre, der er etablereret i de seneste år, har været uden for lovgivningen.

Den massive undertrykkelse har bl. a. fået USA til at overveje sanktioner mod Kina. Samtidig er der solid dokumentation for, at genopdragelseslejrene længe har været brugt til at tvinge uighurerne og andre muslimske mindretal til at opgive store dele af egen identitet for til gengæld at tilslutte sig den tankegang, som myndighederne dikterer.

Tidligere internerede i lejrene har fortalt til menneskerettighedsorganisationer og internationale aviser, hvordan de blev tvunget til at synge patriotiske sange, skrive selvkritiske tekster, lære kinesisk lovgivning og underkaste sig stramme regler, der bl. a. forbød dem at bede deres eget hjem, hvis der var gæster tilstede.

Flere iagttagere beskylder nu Kina for at bruge lovændringen til at forsøge at lovliggøre undertrykkelse og grove krænkelser af menneskerettighederne.

»De internationale menneskerettigheder er klare, uanset hvor meget Kina prøver at 'lovliggøre' det utilladelige«, siger menneskerettighedsaktivisten og Kina-forskeren Michael Caster til avisen The Guardian.

Men den beskyldning bliver afvist af Hu Xijin, redaktør på den kinesiske avis The Global Times.

Han betegner i et tweet lovændringen som »den største af alle menneskerettigheder«, fordi den har været med til at bringe en »tumultagtig« situation under kontrol, redde liv og genoprette fred og stabilitet i regionen.