Indonesien opgiver søgning efter tusindvis af savnede Eftersøgning efter døde eller levende efter tsunami og jordskælv opgives i Indonesien.

Myndighederne i Indonesien opgiver at finde flere ofre efter de to jordskælv og den tsunami, der ramte øen Sulawesi i slutningen af september. Dermed vinker myndighederne farvel til at finde tusindvis døde eller i live.

Det oplyser Bambang Suryo, der er talsmand for eftersøgningen.

»Eftersøgningen efter ofre slutter torsdag eftermiddag (lokal tid, red.)«, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

I forvejen har myndighederne fundet over 2000 dræbte i forbindelse med katastrofen.

Eftersøgningen indstilles med en massebøn rundt om på øen.

Officielt er 680 personer meldt savnet. Men myndighederne har ifølge nyhedsbureauet AP erkendt, at der er flere tusinde mennesker, som ikke er set siden naturkatastrofen.

Forskellen i tal kan blandt andet skyldes katastrofens karakter, forklarer AP.

De to jordskælv blødgjorde jorden, hvilket fik jorden til bryde boliger fra hinanden og sænke dem ned i jorden. I den tropiske varme tørrede jorden igen.

På den måde er flere hundrede hjem sunket i jorden, ifølge de embedsfolk som AP har snakket med.

Af samme årsag har redningsfolk ikke turde køre tunge maskiner ud i de samme områder.

De unavngivne embedsfolk, som AP citerer, forklarer, at nogle af de savnede dog kan være talt med i antallet af døde allerede. Mange lig er forrådnet til uigenkendelighed af den tropiske varme på øen.

ritzau