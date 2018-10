Opsending mod rumstation slår fejl - Astronauter vender tilbage To astronauter har sat kurs mod jorden efter en fejl ved en opsending torsdag.

En opsending af to astronauter mod Den Internationale Rumstation (ISS) har slået fejl, og de to astronauter er vendt om for at vende tilbage til Jorden.

Det oplyser USA's rumagentur, Nasa, på Twitter.

»Der er sket noget med booster-raketten ved dagen opsending. Vores hold har været i kontakt med besætningen«, skriver Nasa.

The crew is returning to Earth in a ballistic descent mode. Teams are working to obtain additional information from our Russian partners. Watch live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/kWigYS1gU4 — NASA (@NASA) 11. oktober 2018

»Vores hold arbejder med vores russiske partnere for at indhente mere information om problemet med booster-raketten fra dagens opsendelse«.

Det var det russiske rumagentur, der stod for dagens opsending. De to astronauter havde kurs mod ISS for at hjælpe med reparationer på stationen.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax har redningsfolk set faldskærme blive udløst, skriver nyhedsbureauet Reuters. De to astronauter var en russer og en amerikaner.

ritzau