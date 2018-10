Trump vil ikke straffe Saudi-Arabien: »De køber for 110 milliarder dollars militærudstyr« Amerikanske senatorer opfordrer Donald Trump til at indføre sanktioner mod Saudi-Arabien på grund af mistanke om, at regimet har likvideret en journalist i Tyrkiet. Men USA's præsident ønsker ikke at undvære de penge, som Saudi-Arabien køber amerikanske våben for.

Sanktioner mod Saudi-Arabien er en dårlig ide, fordi landet køber så mange våben i USA.

Sådan lyder reaktionen fra USA's præsident, Donald Trump, efter at 22 republikanere og demokrater fra udenrigsudvalget i det amerikanske senat har opfordret ham til at indføre sanktioner mod Saudi-Arabien.

Opfordringen kommer, fordi Saudi-Arabien er mistænkt for at have sendt bødler ind i Tyrkiet for at myrde en saudisk journalist, der som fast skribent for The Washington Post har skrevet kritisk om styret i sit hjemland.

Men selv om sagen er skidt, skal det ikke ødelægge den gode forretning, som USA har ved at sælge våben til det saudiske regime, mener præsidenten.

»Jeg har ikke lyst til at stoppe massive mængder af penge, der bliver hældt ind i vores land«, sagde Donald Trump på et pressemøde torsdag og fortsatte:

»De køber for 110 milliarder dollars militærudstyr og ting, som skaber jobs og andet i vores land. Jeg kan ikke lide ideen om at stoppe en investering på 110 milliarder dollars, som tilflyder USA«, sagde Donald Trump.

Republikaner vil rejse en tsunami mod sauderne

Præsidenten peger på, at Saudi-Arabien blot vil købe våben andetsteds, hvis USA indfører sanktioner.

»Hvis vi ikke sælger det til dem, vil de sige: 'mange tak, vi køber det af Rusland', eller: 'mange tak, vi køber det af Kina'. Det hjælper os ikke, når det kommer til jobs, og når det kommer til vores virksomheder«, sagde Donald Trump.

Han understreger, at det desuden først må klarlægges, om det er sandt, at Saudi-Arabien har likvideret journalisten Jamal Khashoggi, sådan som den tyrkiske regering mener at have bevis for.

Magtfulde republikanske senatorer lægger ikke fingre imellem med, hvor alvorligt de ser på sagen. Blandt dem er Lindsey Graham, som normalt er en del af Trumps inderkreds. Han understreger, at det saudiske regime må betale dyrt, hvis de har dræbt Khashoggi.

»Jeg har aldrig været så rystet, som jeg er lige nu. Der vil komme en tsunami fra begge partier, hvis det her viser sig at være sandt«, siger Lindsey Graham.

Trump afviser ikke at straffe Saudi-Arabien

Trump svarede torsdag bekræftende på, at Saudi-Arabien må betale en pris, hvis anklagerne viser sig at være sande.

»Ja. Noget må ske. Først må finde ud af, hvad der skete«, sagde Donald Trump:

»Vi kan ikke lide det. Vi kan slet ikke lide det. Men når det kommer til, om vi skal stoppe 110 milliarder dollars i at blive brugt i dette land, når vi ved, at de har 4-5 alternativer – heraf to rigtig gode alternativer – så vil det ikke være acceptabelt«.

Artiklen fortsætter under videoklippet.

Trumps udtalelser laver imidlertid ikke om på, at både republikanere og demokrater i Senatet pålægger ham at undersøge sagen med henblik på at indføre sanktioner.

Udenrigsudvalget har besluttet at aktivere en lov ved navn Global Magnitsky Act, som giver præsidenten 120 dage til at beslutte, om han vil indføre sanktioner mod en eventuel udenlandsk person, som han vurderer har været involveret i Khashoggis forsvinden.

Senator Rand Paul opfordrer til at standse al støtte til saudisk militær, indtil Khashoggi er fundet i live.

»Dette undertrykkende regime må holdes ansvarligt for sine handlinger«, skriver han i et debatindlæg i The Atlantic:

»USA skal ikke støtte det, hverken direkte eller indirekte«.

Usikkerhed om 110 milliarder dollars

Washington Post har løbende sat spørgsmålstegn ved sandhedsværdien i de 110 milliarder dollars - svarende til cirka 709 milliarder kroner i skrivende stund - som Trump ofte nævner, når han taler om saudisk våbenkøb. Ifølge avisens undersøgelser er der tale om en brøkdel af det beløb, med mindre man medregner mulige aftaler, som ligger op til 10 år ude i fremtiden.