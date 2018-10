»Oktoberfesten er en sjov mulighed for at møde vælgerne, et afslappet sted at få en lille snak«, når Katharina Schulze lige at sige, inden hun i sin traditionskjole, en såkaldt dirndl, der hos hende naturligvis er grøn, bænkes ved et langbord med et af de store krus, der forhåbentlig indeholder noget andet end øl, for det drikker den grønne kandidat nemlig ikke.

På de lange borde står tallerkener med noget, der ligner hele kyllinger og enorme kødstykker uden meget andet tilbehør end brun sovs.

Her forstår man Bayern

En ung lyshåret fyr stiller sig op på et af de solide langborde, så alle kan se hans ternede skjorte, brune vest, de lyse lederhosen med figurer fæstnet til kæderne foran og lange lyse sokker. Han breder armene ud, så øllet i kruset i hånden skvulper ned over bordfællerne.

I dag er der valg i Bayern. Efter sidste års chokvalg til Bundestag, hvor AfD stormede frem, er valget i Bayern blevet en vigtig test af Angela Merkels skrøbelige koalitionsregering. Delstatsvalget handler i høj grad om indvandring, og AfD står ifølge meningsmålinger til stor fremgang.

Endelig har han fået den ønskede opmærksomhed og hæver sit tungtlastede krus mod læberne.

»For at forstå Bayern må man have set det her«, siger Lucia Kott, mens hun, ligeledes naturligvis i dirndl-kjole, skuer udover teltet, hvor humøret er på højde med ølskummet denne tidlige lørdag eftermiddag.

Ja. Og hvad lærer man så af dette syn, spørger jeg – at bayrerne er meget glad for at drikke øl og feste?

Hun, der er selv er født og opvokset i Slovakiet, inden hun flyttede til Bayern, hvor hun nu er arbejder for De Grønne, tænker efter. Og siger så:

»Nej. At Bayern har historie. Og at folkene kender den og dens traditioner, respekterer den og har taget den med op i nutiden«.

Version nummer 185 af Münchens verdensberømte oktoberfest, der sluttede for en uge siden med endnu en rekorddeltagelse, var et festligt supplement til den skæbnesvangre valgkamp, der har præget Tysklands arealmæssigt største delstat i månedsvis. I et par uger var de dystre forudanelser om endnu et katastrofevalg for de traditionelle regeringspartier, som hele landet skeler nervøst til, skyllet væk med 7 millioner liter øl, fest, bægerklang og de tydelige symboler, som betyder så meget for bayrerne.

I dag vender alvoren tilbage forud for afgørelsens time for de politikere, der fik pudset deres folkelige image af på festpladsen, Oidn Wiesn i München, ved at være til stede i traditionsdragterne og skåle med pressefotografernes linser med et svingende krus øl. Ministerpræsident Marcus Söder for det kristent konservative CSU, der har regeret delstaten alene i de sidste fem år, åbnede hanen til årets første øltønde.

»Valget er helt afgørende for Bayern, men kommer også til at sætte den politiske stemning i Tyskland fremover. Vil traditionspartiet CSU gå så meget tilbage, at det truer deres topfolk, eller vil de tværtimod forsøge at hævne sig på centralregeringen i Berlin og give Angela Merkel nye problemer? Det er de spændende temaer, som har meget at gøre med den succes, som alle venter, for det højrenationale Alternative für Deutschland. De stiller op for første gang her i Bayern«, siger den erfarne professor i politisk videnskab Werner Weidenfeld fra Ludwig Maximilians Universität i München.

Et synes at være sikkert, hvis meningsmålingerne taler bare nogenlunde sandt: Den Kristne Sociale Union (CSU), der siden Anden Verdenskrig oftest har regeret Bayern alene med politiske giganter som Franz Josef Strauss og Edmund Stoiber i spidsen, står over for en dommedagslignende tilbagegang. Og til at miste sit magtmonopol.

»Fra at få næsten halvdelen af stemmerne ved sidste valg tyder alt på, at CSU vil gå massivt tilbage denne gang, og det alene vil betyde interessante ændringer i Bayern, som kan påvirke den regering i Berlin, som partiet er medlem af. CSU’s pinagtige forsøg på at overhale den yderste højrefløj højre om med en meget aggressiv kritik af Angela Merkel ser ud til at give bagslag«, funderer Weidenfeld.

Hvis man tager en U-bahn i retning af festpladsen under oktoberfesten, er det umuligt ikke at bemærke det bayerske særkende. At køre i tog i en moderne, europæisk storby, fuldkommen omringet af folk i alle aldre iført korte lederhosen, folkedragter og kjoler med fri udsigt til oppressede barme, uden at nogen smiler eller griner ironisk over tøjstilen, taler for sig selv.

De mener det alvorligt, det med tøjet og traditionerne.

»Netop fordi folk tager det alvorligt, har Bayern det, som alle andre i Europa tørster efter i disse år: identitet. Man hviler på sin tradition, men tager det moderne ind. Vores tidligere ministerpræsident Edmund Stoiber formulerede det i sloganform: »Vi har både lederhosen og laptop!«. Altså vi har den fortid, vi holder fast i, og samtidig er vi førende på teknologi og alt det moderne, der giver penge i kassen. Det er faktisk en meget misundelsesværdig position«, påpeger Werner Weidenfeld.

Foto: Jens Dresling

Foto: Jens Dresling

Foto: Jens Dresling

Historien om Bayerne som selvstændig stat og kongedømme, kulturen mellem det sydlandske og det tyske, den katolske religion og de maleriske bjerge kender vi. Men nu er der noget nyt i gære, traditionerne falder – selv mægtige Bayern München er ikke så dominerende som vanligt (endnu da) i denne sæson i Bundesligaen. For at finde ud af, hvad der foregår i det helt særlige Bayern, er vi taget på landevejen i den sydlige delstat.

Med første stop ved den grænsestation, hvor omfanget af den store flygtningebølge i 2015 for alvor gik op for tyskerne og fik Angela Merkel til at udbryde sit historiske »Wir schaffen das« (Det klarer vi), nemlig i Passau.

I fængsel med Merkel

I virkeligheden var det de mange tusind frivillige, der klarede opgaven for kansleren dengang ved at tage imod flygtningene og forsyne dem med mad, rent tøj og legetøj. I takt med at Merkels regering siden har strammet asylreglerne, er antallet af flygtninge og migranter faldet drastisk.

»Ja, det siger de. Men det er der ingen her i Passau, der tror på. Det politishow ude på motorvejen, hvor de står og stopper folk, skal bare se effektivt ud. Der er stadig mange ubevogtede grænseovergange, så mon ikke migranter og smuglere er kloge nok til at bruge dem?«, spørger Robert Schregle retorisk.

Den kontroversielle kandidat for det højrenationale Alternative für Deutschland vandrer i raskt tempo langs floden Inn i den gamle bydel i Passau i ternet skjorte, solbriller af en form, en cykelrytter vil være misundelig på, og et bluetooth-aggregat siddende i det ene øre.

Egentlig skulle vi have drukket kaffe på den italienske restaurant i kvarteret, som den midaldrende politikers søster ejer. Men da vi mødtes der, bad hun sin bror om at finde et andet sted. Slukøret må Robert Schregle sætte kursen mod andre steder, hvor han ikke er så berygtet.

Han fik for nylig massiv omtale i Tyskland, efter at det blev afsløret, at han var manden, som lækkede sigtelserne mod to flygtninge, som var fængslet i forbindelse med et mord i den østtyske by Chemnitz. Et mord, som udløste højreradikale optøjer ad flere omgange i byen, hvor politiet siden har optrevlet den højreekstreme terrorgruppe Revolution Chemnitz. Selv afviser Robert Schregle dog at kende noget til sagen.

Det er jo lykkedes for os bayrere at bilde hele verden ind, at vi er Tyskland. Spørg en amerikaner, hvad han synes om Tyskland, og han vil nævne ’oktoberfest, lederhosen, kukure, øl, pølser, saltkringler og de smukke Alper’ Bruno Jonas, komiker og forfatter til bestselleren ’Brugsanvisning til Bayern’

»Det er politisk forfølgelse, jeg er udsat for i min egen by. At min søster ikke ville have mig på sin cafe? Det havde jeg dog ikke regnet med. Men alt det vil være slut efter valget, bare vent og se. Om et par uger er Merkel væk, hun skal i fængsel for sine forbrydelser«, siger kandidaten, der driver et vognmandsfirma i byen.

Selvtilliden er ikke ubegrundet. Bortset fra i det tidligere DDR får AfD flest stemmer her i den sydlige del af Bayern. Robert Schregle satser på omkring 20 procent af stemmerne til sit parti og dermed starten på den kampagne, der skal fjerne hans erklærede hovedfjende, rigskansler Merkel, som han kalder hende med en titel, der ikke har været i brug, siden den sidste Reichskanzler,Adolf Hitler, begik selvmord i 1945.

»Alle normale mennesker kan se, at den er helt gal, at migration er det største problem. Vi har alt for mange kriminelle migranter, der for eksempel får lov at overhale almindelige tyskere i boligkøen. Det er kun Merkel, hendes politiske elite og medierne, der ikke vil indrømme det. Vi vil forme en koalition af alle dem, der vil være med til at ændre tysk politik. Det er kun et spørgsmål om, hvor brutalt det bliver«, lyder truslen fra Robert Schregle.

Han har moret sig over at følge CSU’s oprør med kansleren i årets løb med synspunkter på asylpolitikken, der ofte har lydt som et ekko af AfD.

»De er bange for os og kopierer vores temaer. Derfor er CSU begyndt at lyde helt fornuftige og komme med gode forslag. Men samtidig kritiserer de AfD hårdt, hvilket jo ikke giver nogen mening. Det er et show – efter valget vil de gerne regere med os, det er det eneste fornuftige«, mener Robert Schregle.

Igen og igen vender han tilbage til sit yndlingstema – det, han kalder »politisk forfølgelse« af AfD i hjembyen.

»Vi får heller ikke lov at holde møder her. Det er for farligt, siger politiet, så ingen tør lukke os ind. Vi er for »brune«, mener de. Så må jeg jo gå ud på gaden og møde folk. Det er sådan set også o.k., for de kan jo hurtigt se, at det ikke passer, at vi er nazister og alt det her. Vi er almindelige mennesker, og det forstår andre almindelige mennesker«, mener han.