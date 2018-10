Historien om en saudi-araber, der blev væk: Khashoggi blev »forhørt, torteret og myrdet« – og så blev liget parteret... Hvorfor myrde en systemkritiker i sit eget konsulat? Er det, hvad der overgik kommentatoren Jamal Khashotti? Saudi-Arabien mangler en god forklaring på en reporters uforklarlige forsvinden.

Denne historie er ikke for børn og sarte sjæle. Den handler om, at man kan blive væk på et officielt konsulat. At man kan blive bortført af konsulatets folk. Måske blive slået ihjel i akkurat de kontorer, som skulle tjene som borgerservice. Og at man kan blive parteret i mindre stykker af officielt udsendte mordere.

Det er uhyggeligt, voldsomt og måske ekstremt blodigt.

Tilbage til start: Den saudiarabiske kommentator Jamal Khashoggi, er stadig væk. Ingen har set ham komme ud af sit lands konsulat i Istanbul, siden han gik ind på konsulatet tirsdag den 2. oktober lidt over middag.

Hvis det er rigtigt, at man ikke skal lade ræve vogte høns, kan man derfor undre sig over, at Tyrkiet fredag har accepteret at indgå i et samarbejde med Saudi-Arabien om at opklare Khashoggis skæbne.

Allerede få dage efter, at den internationalt kendte kommentator blev meldt forsvundet, fik Turan Kislakci, formand for den Tyrkisk-Arabiske Medie-Organisation, ifølge AP og lokale medier underretning fra en tyrkisk embedsmand om, at Khashoggi var død inde på konsulatet, og at der »er vidnesbyrd om, at han er blevet dræbt på en barbarisk måde«.

Hvis Khashoggi nu dukker op på fjernsynet og siger, at alt er godt, bortfalder hele mistanken til magthavere i Saudi-Arabien. De har også stadig mulighed for at præsentere en video af Khashoggi forlade konsulater.

I mellemtiden vokser indicerne på, at der er sket ham noget voldsomt. Og at hans bortførere eller mordere var udsendt fra kongehuset i Riyadh.

Adskillige medier med adgang til tyrkiske efterforskere – Washington Post, Middle East Eye og Hürriyet – når i dag frem til den konklusion, som virkede for voldsom, for ekstrem, for utrolig sidste weekend. Washington Post skriver nu tilsvarende, at tyrkiske embedsmænd har fortalt amerikanske kolleger, at det har lyd- og videooptagelser, som viser, at Khashoggi blev »forhørt, torteret og så myrdet« inde i konsulatet, hvorefter hans lig blev parteret.

Kortlægning af dagen

Samtidig har både tyrkiske og internationale medier kortlagt trafikken tirsdag den 2. oktober.

Klokken 03.28 landede et privat chartret fly med en saudi-arabisk sikkerhedsdelegation i Istanbul lufthavn. Gruppen tjekkede ind på to hoteller tæt på det saudiarabiske konsulat. Senere ankommer endnu et privatcharteret fly fra Riyadh. I alt 15 saudiarabere, som senere er identificeret af den tyrkiske avis Sabah, kommer til byen. Kun én af dem er civil, alle andre knyttet til saudiske sikkerhedstjenester og kongehusets magtapparat.

Klokken 12.13 ankom flere biler med diplomatplader til konsulatet med flere af de saudiarabiske agenter.

Ifølge den tyrkiske avis, Sabah, får de tyrkiske ansatte på konsulatet besked på at holde fri om eftermiddagen på grund af et vigtigt møde.

Kvart over ét ankommer Jamal Khashoggi til konsulatet.

Klokken 15.08 forlader adskillige diplomatbiler det saudiarabiske konsulat. Én af dem holder et par timer ved konsulens bolig i samme kvarter.

Klokken 18.20 forlader det første saudiske privatfly Istanbul. Klokken 21.00 letter det andet. Alle 15 saudiarabere har forladt landet.

Video- eller lydoptagelse

Den historie, som en tyrkisk embedsmand fortalte Turan Kislakci den 6. oktober, bliver ved at dukke op.

»Vi ved, hvornår Jamal blev myrdet. I hvilket værelse han blev myrdet, og hvor liget blev taget hen for at blive parteret«, siger en tyrkisk kilde med direkte kendskab til efterforskningen, til nyhedssitet Middle East Eye.

Kilden fortæller, at Khashoggi blev modtaget i konsulatet af en embedsmand, »som førte ham ind i generalkonsulens kontor. Kort efter kom to mænd ind i kontoret og trak Khashoggi ind i et andet rum, hvor de dræbte ham«. Kilden fortæller ikke, hvordan kommentatoren blev dræbt.