Saudisk minister: Anklager om drab på journalist er grundløse Saudi-Arabien har intet at gøre med Jamal Khashoggis forsvinden, hævder styrets indenrigsminister.

Saudi-Arabien har intet at gøre med journalisten Jamal Khashoggis forsvinden.

Det siger den saudiarabiske indenrigsminister, prins Abdel Aziz bin Saud bin Nayef, ifølge et saudisk nyhedsbureau.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ministeren kalder beskyldningerne, om at det saudiske styre skulle have beordret drabet på Jamal Khashoggi, for »grundløse«.

Han understreger ved samme lejlighed, at Saudi-Arabien 'overholder alle internationale love og konventioner'.

Jamal Khashoggi, der blandt andet har arbejdet for den amerikanske avis The Washington Post, forsvandt 2. oktober. Det skete i forbindelse med et besøg på Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske storby Istanbul.

Ifølge tyrkiske myndigheder blev Jamal Khashoggi tortureret og dræbt på konsulatet.

Saudiarabiske embedsmænd har dog hidtil hævdet, at Khashoggi forsvandt, efter at han havde forladt konsulatet.

Samarbejder om efterforskning

Mens Tyrkiet og Saudi-Arabien er uenige om, hvad der er foregået på konsulatet i Istanbul, så er landene blevet enige om at samarbejde om efterforskningen af Khashoggis forsvinden.

En saudiarabisk delegation af efterforskere ankom således fredag til Tyrkiet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den saudiarabiske indenrigsminister hilser samarbejdet mellem de to lande velkommen, skriver AFP.

Fredag lovede USA's præsident, Donald Trump, at sandheden om Khashoggis forsvinden nok skal komme frem.

Præsidenten sagde således, at han personligt vil ringe til Saudi-Arabiens kong Salman for at bringe lys over sagen.

»Vi skal nok finde ud af, hvad der er sket«, sagde præsidenten ifølge nyhedsbureauet AP i forbindelse med et vælgermøde i Cincinnati.

ritzau