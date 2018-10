Det grønne smil breder sig over Bayern før valg Både De Grønne og AfD ligger til supervalg i den store delstat. Resultatet vil også få stor indflydelse på tysk landspolitik.

Mens alle har talt og skrevet og advaret imod, at det højrenationale Alternative für Deutschland vil få endnu et kanonvalg på søndag i Tysklands geografisk største delstat, Bayern, er De Grønne spiret og vokset til dobbelt styrke i relativ stilfærdighed.

»Det er da irriterende, at alle er så optaget af AfD. Men for os er det langt vigtigere at sikre et godt resultat for De Grønne, og det ser ud til at lykkes. Først og fremmest fordi vores program passer godt til tiden, og fordi folk i Bayern også vil noget nyt«, siger den ene af partiets spidskandidater i Bayern, Katharina Schulze, til Politiken.

Ordene ledsages af et af de store smil, der er en væsentlig grund til, at den tidligere håndboldspiller er blevet særdeles populær i den ellers konservative delstat.

Katharina Schulze synes at have vundet vælgernes gunst med sit motto: ’Jeg vil redde verden på en pragmatisk måde’.

Ifølge en af de sidste meningsmålinger før valgdagen ligger partiet til mere end at fordoble sit stemmeantal og til at blive det næststørste i landdagen i München, med 18,5 procent af stemmerne.

AfD ligger også til for første gang at komme ind, med 12,8 procent af stemmerne.

Begge partier har taget vælgere fra CSU, der regerer delstaten alene nu, men må se katastrofen i øjnene forud for søndagens afgørelse.

Ved sidste valg i 2013 fik CSU hele 47,7 procent af stemmerne og kunne genindsætte sin leder, Horst Seehofer, som ministerpræsident.

De sidste meningsmålinger denne gang siger 33 procent til CSU, og dermed er det slut med at herske alene i Bayern.

Her har CSU regeret siden Anden Verdenskrig – oftest alene med en enkelt undtagelse i tre år i 1950’erne, da socialdemokraterne overtog styringen.

Formentlig hedder ministerpræsidenten efter valget fortsat Markus Söder, der deler formandsposten i partiet med Horst Seehofer.

Men han må finde partnere for at få flertal. Et samarbejde med AfD har Markus Söder pure afvist med henvisning til partiets placering på det yderste højre.

Efter hele sommeren at have lagt sig op ad AfD’s linje i den altafgørende asylpolitik med konstant kritik af Angela Merkel har CSU endnu en gang skiftet kurs og i slutspurten ført skrækkampagne mod AfD.

»Disse mennesker er farlige, man må udfordre dem og gøre det klart, at man ikke ønsker den slags mennesker i landdagen«, sagde Markus Söder forleden på et valgmøde.

At det ikke virker just troværdigt, har AfD med stor gennemslagskraft påpeget på sine valgplakater med tekster som: ’AfD holder, hvad CSU lover’ og ’En stemme på CSU er en stemme på Merkel’.

Ingen grøn begejstring

Begejstringen for at indgå i en koalition med De Grønne er også til at overskue i CSU. Men det kan blive nødvendigt, og partiet var på landsplan for et år siden med på at forhandle om den såkaldte Jamaica-koalition med netop De Grønne og FDP, som dog endte med at trække sig, så planerne led forlis.