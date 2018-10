16 personer er døde efter dobbelt selvmordsangreb i Somalia

Mindst 16 personer har mistet livet, og flere end 30 personer er blevet såret, under et dobbelt selvmordsangreb i Somalia lørdag.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Inden for få minutter detonerede to personer hver deres selvmordsbombe på to forskellige lokationer i byen Baidoa i den sydvestlige del af landet.

Den ene eksplosion ramte en restaurant, hvor ni personer mistede livet, mens den anden ramte en café på et hotel, hvor syv personer døde.

Det oplyser de somaliske myndigheder, skriver nyhedsbureauet AFP.

»De ramte lokationer er befolket af uskyldige civile, så alle de døde er civile, og antallet af døde kan stige når som helst på grund af de sårede«, siger Abudulahi Mohamed, der er politiofficer i Baidoa.

Mange af de sårede er blevet indlagt på hospitalet i Baidoa med 'forfærdelige skader', oplyser sygeplejersken Mohamed Isaq til AP.

Selvmordsangrebene rammer Somalia dagen før årsdagen for det dødeligste angreb i landets historie, hvor en bilbombe sidste år dræbte flere end 500 personer i den somaliske hovedstad, Mogadishu.

Den islamistiske gruppe al-Shabab har taget ansvaret for lørdagens angreb, meddeler gruppen på sin egen radiokanal.

Ifølge gruppen var målet for det ene angreb et hotel, som er ejet af den tidligere somaliske minister Mohamed Aden Fargeti, som er en af de mange kandidater til præsidentvalget i november.

Al-Shabab, som har forbindelser til al-Qaeda, vil vælte regeringen i Somalia og oprette et islamistisk kalifat i landet.

Men de seneste år har gruppen lidt en række nederlag takket være både somaliske sikkerhedsstyrkers indsats og fredsbevarende styrker udsendt af Den Afrikanske Union.

Al-Shabab kontrollerede byen Baidoa mellem 2009 og 2012.

ritzau